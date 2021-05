Handball [Proligue] : Massy à l’épreuve des barrages

Le Massy-Essonne Handball reçoit ce mercredi (18h) Cherbourg en match aller des barrages de Proligue. Une rencontre qui va accueillir des spectateurs. Une première depuis octobre 2020.

Les choses sérieuses commencent avec le premier rendez-vous des phases finales. Celui des barrages. Face à Cherbourg (4e), qui ne cache pas son ambition de monter en Starligue, Massy (5e) aura fort à faire pour remporter la première manche de cette double confrontation entre Essonniens et Manchois. En saison régulière, le MEHB s’était incliné à l’aller au terme d’un match serré à Cherbourg (22-24), le 18 décembre dernier, avant de prendre sa revanche au retour (26-22), en avril dernier, grâce à une défense XXL. Un partout balle au centre ? Pas tout à fait pour Jérémy Roussel, l’entraîneur massicois. « Le contexte est différent. Cherbourg a pu s’ajuster en prenant des joueurs supplémentaires (ndlr : notamment le gardien Eddy Saint-Cyr qui gardera la cage du MEHB l’an prochain) tandis que nous avons pas mal de blessés (ndlr : Aguilar, Bouity, Conta et Ivah sont forfaits), concède le technicien essonnien qui ne va rien changer à sa préparation. On ne va rien inventer ! On connaît les ingrédients donc à nous de bien suivre la recette. Il faut quand même rappeler que c’est exceptionnel d’être ici car, en début de saison, être en play-offs était utopique. »

Le public de retour

Pour cette rencontre, le MEHB aura la chance de compter sur le soutien de son public à hauteur de 150 personnes. Une bouffée d’oxygène pour les joueurs mais aussi pour les supporters sevrés de spectacle sportif depuis octobre dernier. « Cela va être une force pour nous mais aussi un immense plaisir. Cela va nous amener un supplément d’âme », lance le coach essonnien qui pour son dernier match à domicile à la tête du MEHB voudra terminer sur une bonne note.