Handball [Proligue] : Massy à l’expérience

Le Massy-Essonne Handball a fait parler son expérience en fin de rencontre pour dominer Sélestat (25-22) samedi soir lors de la 14e journée de Proligue.

Privé de match officiel depuis le 18 décembre et un revers à Cherbourg (22-24), les Massicois voulaient à tout prix démarrer l’année 2021 par un succès au COS. C’est chose faite après l’avoir emporté contre Sélestat (25-22) samedi soir. Si les matchs de préparation n’avaient pas donné grande satisfaction, notamment dans le secteur défensif, les Essonniens ont su serrer la vis pour museler une formation alsacienne qui a tout simplement raté sa fin de match. « On a montré beaucoup d’engagement et de maitrise défensive. Offensivement, il y a encore du travail mais on a retrouvé du jeu dans la largeur », se félicite Jérémy Roussel, l’entraîneur massicois.

Massy a fait preuve de maîtrise

Auteur d’une bonne première période en terme d’intensité des deux côtés du terrain (12-10), le MEHB va être victime d’un trou d’air qui profitera à Sélestat (12-13, 35e puis 14-16, 40e). Les Massicois vont alors se remettre à leur doublette Imare/Réault (10 buts à eux deux) pour faire basculer Massy devant à l’approche du money-time. Une fin de match durant laquelle Pierre Halimi va se mettre en évidence en chipant plusieurs ballons dans les mains des attaquants alsaciens. Et que dire de la performance de Jérémy Hakkar qui a éteint ses adversaires avec plusieurs parades décisives (3/6 dont 1/2 sur penalty).