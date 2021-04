Handball [Proligue] : Massy à l’usure

Après Cherbourg (26-22) et Pontault-Combault (25-22), le Massy-Essonne Handball a clôturé sa semaine marathon par un troisième succès de rang contre Nice (28-25) ce samedi soir au COS. Grâce à cette victoire, les Essonniens ont fait un grand pas vers les play-offs de Proligue.

Avec un succès contre le Cavigal Nice (28-25), les Massicois ont offert un joli cadeau d’anniversaire à Junior Réault, qui soufflait ses 34 bougies ce samedi 10 avril. « Il faut féliciter toute l’équipe. Il n’y a pas que huit mecs qui jouent mais seize. Et qui jouent bien en ce moment. Quand on est tous à ce niveau-là et que l’on peut compter sur les changements sans avoir la merde au cul (sic), c’est cool », confie l’ailier gauche qui, malgré un énorme strapping au genou, n’aura pas ménagé ses efforts lors de cette partie. Mais son cadeau d’anniversaire aura tardé à venir. La faute à une formation azuréenne venue dans l’Essonne pour faire un coup. Et qui a contrecarré les plans du MEHB durant plus d’une mi-temps. Les Niçois réalisent d’ailleurs le premier break de la partie (7-11, 20e). Mais grâce à une double supériorité numérique, les Massicois recollent rapidement (10-11, 25e). Sans être brillant, Massy ne compte qu’un seul but de retard à la pause (12-13, 30e).

Un pied en play-offs

Au retour des vestiaires, les deux formations se rendent coup pour coup (13-13, 31e puis 16-16, 37e) avant que Massy n’arrive reprendre l’avantage grâce à Edson Imare, son maître à jouer (17-16, 38e). Très discret jusqu’alors, Jérémy Hakkar — en feu contre Pontault-Combault trois jours plus tôt — sort de sa boîte pour éteindre un face à face avec Jurgen Rooba (18-18, 42e). Asphyxié par la défense massicoise, Nice cale et laisse les Lions s’échapper grâce à deux buts en contre-attaque de Junior Réault (20-18, 44e). A l’expérience, les hommes de Jérémy Roussel gèrent le money-time pour conserver leur victoire (28-25). « On s’est imposés à l’usure grâce à notre défense mais pas que ! Offensivement, on a trouvé des actions. C’était un match intéressant comme toujours face à Nice. Je suis très content d’avoir enchaîner ces trois victoires en une semaine malgré les blessures. Cela permet de mettre un pied en play-offs. Il nous reste quatre matchs pour mettre le deuxième », lance le technicien massicois, qui pourrait voir son objectif se rapprocher un peu plus en cas de victoire dans la salle de Besançon samedi prochain (20h15).