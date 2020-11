Handball [Proligue] : Massy a montré les muscles

Au terme d’un énorme combat, le Massy-Essonne Handball s’est offert une sixième victoire de suite vendredi soir contre Dijon (24-20). Avec 21 arrêts, Gauthier Ivah a donné le tournis à l’attaque dijonnaise.

« Plus une série est longue, plus la fin est proche », avait déclaré Jérémy Roussel, l’entraîneur du MEHB, au cours de la semaine. Mais pour l’instant, nous ne voyons toujours pas la fin de cette série. La faute à une généreuse formation massicoise qui n’en finit plus de surprendre. « On voulait poursuivre notre série. On est content car Dijon a fait un sacré match. Ils nous ont poussé dans nos retranchements. Toute l’équipe est à féliciter. Les gauchers ont fait du super boulot. Genèse (Bouity) aussi dans tous les secteurs de jeu. Nassim (Bellahcene) nous plante trois buts importants. Je suis vraiment très content du groupe ce

soir », confie, heureux, le technicien essonnien qui a pu se reposer sur le jeu offensif d’Edson Imare. Véritable baromètre de l’attaque massicoise, l’ancien joueur de Nantes a alterné le bon et le moins bon durant le match mais a su répondre présent dans les moments chauds.

Gauthier Ivah taille patron

Pourtant, le début de match ne présagait rien de bon pour les hommes de Jérémy Roussel qui ont compté jusqu’à cinq longueurs de retard (5-10, 24e). Malgré cette mauvaise entame, les Massicois parviennent à revenir à deux longueurs de Dijon à la pause (8-10). Au retour des vestiaires, la donne a changé. Plus appliqués des deux côtés du terrain, le MEHB passe en tête pour la première fois de la rencontre à un quart d’heure du terme (16-15, 44e). Un money-time durant lequel le gardien massicois Gauthier Ivah va écœurer l’attaque dijonnaise, repoussant neuf tirs adverses soit 21 arrêts sur toute la rencontre ! « Si je suis performant, c’est aussi grâce à ma défense », confie en toute humilité le portier essonnien. Grâce à cette sixième victoire de rang, Massy (3e), qui se rendra à Nice (8e) vendredi prochain, reste en embuscade derrière les deux leaders, Pontault-Combault et Nancy.