Handball [ProLigue] : Massy a perdu la recette

Rien ne va plus à Massy, battu vendredi soir au COS par le relégable Villeurbanne (30-31), et qui voit le peloton de tête s’éloigner.

En quête de rachat après la défaite concédée la semaine dernière au COS Pierre-de-Coubertin contre Dijon (23-28), les Lions se sont à nouveau fait croquer par une courageuse équipe de Villeurbanne vendredi soir dans leur salle (30-31). Malgré un jeu loin d’être parfait à cause de nombreuses fautes et exclusions temporaires, les coéquipiers de Junior Réault se détachent pourtant à la marque sur un tir lointain de Bellahcène (6-3, 10e).

Relégables mais capables de s’imposer à Pontault-Combault (30-28) le 29 octobre dernier, les Villeurbannais s’accrochent et recollent sur un but d’Oliveras (10-10, 18e). Juste avant la pause, les hommes de Semir Zuzo, ex-pivot de Massy de 1996 à 1998, connaissent un gros coup dur avec la sortie définitive de leur arrière gauche Timoté Thuillier, qui écope d’une troisième sanction de deux minutes pour… simulation (29e). Venus dans l’Essonne avec un effectif réduit, les Rhôdaniens perdent là bien plus qu’une simple rotation.

Fin de match à suspens

Les nerfs craquent à Villeurbanne et l’entraîneur écope d’une sanction similaire après avoir trop vertement critiqué les décisions du duo arbitral (31e). Mais ce coup de sang de Zuzo agit comme un électrochoc sur ses joueurs. Contre toute attente, le VHA efface son retard et se remet à y croire (18-18, 35e). L’écart joue au yo-yo, Massy commence par prendre ses distances (23-20, 41e), mais les visiteurs refusent de lâcher prise. Bludzien profite d’une double supériorité numérique pour remettre les compteurs à zéro (23-23, 43e). Villeurbanne passe même un 6 à 0 au MEHB pour se retrouver en ballotage favorable avant l’emballage final (23-26, 47e). C’est au tour des Massicois de craquer (24-29, 51e). Les changements de gardiens et de défense – avec un Junior Réault en position avancée – commandés par Thomas Lefebvre remettent les Lions dans le sens de la marche (28-29, 56e). Et lorsque Jullian égalise depuis l’aile droite, c’est tout le public qui se lève comme un seul homme (29-29, 57e). Trop tard malheureusement et le dernier arrêt de Druguet sur Laplace scelle la nouvelle défaite de Massy (30-31). « Nous sommes sur le fil depuis le début de la saison avec à chaque fois de courtes victoires, mais en ce moment la roue tourne, nous connaissons un manque de confiance et de fraîcheur. Mais je ne cherche pas d’excuses. Pour gagner à nouveau, il faut que nous en fassions plus », prévient le capitaine Junior Réault.

Michaël Cesaratto

MASSY – VILLEURBANNE : 30-31 (16-14). Spectateurs : 640. Arbitres : MM. Artes et Bolla.

Massy. Gardiens : Hakkar (31 min., 6 arrêts sur 21 dont 0/2 penaltys), Saint-Cyr (23 min, 3/18 arrêts dt 0/3 pen.). Joueurs de champ : Réault (cap.) (6 buts sur 6 tirs), Conta (6/6), Bellahcène (1/3), Gros (0/2), Chevalier (2/4), Halimi (3/3) ; puis Boé (4/9 dt 3/3 pen.), Muller (1/3 dt 01 pen.), Aguilar (1/1), Jullian (2/2), Laplace (2/3), Suretet (2/3), Sol. Entr. : Lefebvre.

Villeurbanne. Gardiens : Druguet (55 min, 10/38 arrêts dt 1/3 pen.), Lambert (1 min, 0/1 pen. arrêté). Joueurs de champ : Zammit (7/8 dt 4/5 pen.), Livgot (1/2), Oliveras (7/13), Chazallet (cap., 7/9), Thuillier (2/2), Leon (6/6) ; puis Bludzien (1/1), Biagui (0/1), Knezevic, Dury (0/3). Entr. : Zuzo.

Disqualifiés : Gros (41e) à Massy ; Thuillier (29e) à Villeurbanne.