Handball [ProLigue] : Massy arrache le nul

Au terme d’un final rocambolesque, le Massy-Essonne Handball obtient ce vendredi soir au COS le partage des points contre la lanterne rouge, Strasbourg. Décevant.

Coupes budgétaires obligent, c’est dans un COS Pierre-de-Coubertin dans sa configuration frigidaire que Massy a accueilli Strasbourg ce vendredi soir. Mais au moins, cette rencontre de la 14e journée de ProLigue a-t-elle pu avoir lieu, contrairement au match de la réserve contre Vernon/Saint-Marcel dimanche dernier, le gymnase Villaine ayant été jugé trop dangereux (sol glissant) pour que les arbitres ne donnent le coup d’envoi ! Face à la lanterne rouge de ProLigue, Massy a du mal à mettre la machine en route et se retrouve relégué à trois longueurs suite à un jet de sept mètres de Gaillard (7-10, 16e). Les partenaires de Junior Réault – qui passe au travers de ce premier acte (0/1 au tir) – se ressaisissent néanmoins pour atteindre la mi-temps sur un score de parité (14-14). Une chose est sûre, pour s’adjuger une 4e victoire de rang, les Lions vont devoir hausser leur niveau de jeu. En bon capitaine, Junior Réault prend les choses en main au retour des vestiaires depuis son aile gauche fétiche et inscrit trois buts en l’espace de huit minutes (19-18, 38e).

Antoine Gros égalise sur le gong

Mais pour connaître le sort de la rencontre, les Lions doivent patienter encore. Ce n’est en effet qu’en toute fin de partie que les Alsaciens, qui ont perdu en route Christin et Baillet sur blessure, pensent avoir fait la différence après que Mamadou Wora a inscrit son neuvième but personnel d’un tir fracassant aux 9 mètres (27-28, 60e). Mais une remontée de balle rapide de Massy offre un dernier jet de sept mètres à Valentin Laplace. L’ailier voit son tir repoussé par Hulot, mais Antoine Gros a parfaitement suivi et égalise sur le gong (28-28). « Nous n’avons pas assez bien défendu sur leur jeu à 7 contre 6 », analyse Thomas Merlin, le coach-adjoint de Thomas Lefebvre. Et comme les tireurs n’ont pas trouvé de solution non plus, Massy a été tenu en échec. « Difficile de trouver un vainqueur, ça c’est joué à pile ou face dans le final, mais la pièce est retombée sur la tranche » conclut l’entraîneur-adjoint du MEHB.