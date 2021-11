Handball [ProLigue] : Massy battu sur le fil

En tête jusqu’à la 50e minute, les Massicois se sont fait reprendre puis dépasser par une équipe de Pontault-Combault plus efficace.

Alors que tous les « gros » – Ivry, Dijon, Sélestat, Tremblay et Cherbourg – l’ont emporté hier soir, Massy se retrouve face à un sacré défi au moment d’accueillir le voisin Pontault-Combault au COS Pierre-de-Coubertin pour le choc de la 9e journée du championnat de ProLigue. En effet, l’objectif est le même pour les deux formations franciliennes, à savoir la victoire sous peine de perdre le contact avec le peloton de tête.

De quoi expliquer un premier acte extrêmement serré, qui se termine fort logiquement par un score de parité (12-12), au cours duquel les Massicois connaissent les pires difficultés à mettre hors de position la défense à plat de Pontault-Combault, tandis que les Seine-et-Marnais s’en remettent presqu’exclusivement à leur capitaine Jean-Pierre Dupoux (6 sur 7 aux tirs) pour alimenter la marque. Pour son retour à Massy, l’international congolais Genèse Bouity se signale non pas par un but magique dont l’arrière droit a le secret, mais par une action litigieuse : le néo-Pontellois balancer un Thibault Chevalier parti en contre-attaque, avant d’obtenir un jet de sept mètres bien peu évident accompagné d’une sanction de deux minutes à l’encontre d’Antoine Gros (28e). Debout, le nombreux public à avoir pris place dans la tribune manifeste à grand renfort de décibels son point de vue.

Massy un peu court

Après le repos, Massy redémarre mieux la partie, n’encaisse pas le moindre but en dix minutes et passe un 3 à 0 à son hôte, transformant notamment son premier jet de sept mètres du match (15-12, 38e). Malgré cette inédite avance au tableau d’affichage, suivie d’une double supériorité numérique en faveur du MEHB (47e), c’est à un final à suspense qu’ont droit les spectateurs (20-20, 55e). Un scénario à faible nombre de buts favorable à Pontault-Combault, 3e meilleure défense de ProLigue, plutôt qu’aux Essonniens, qui disposent de la 4e attaque du championnat ? C’est en tout cas la tournure que prennent les évènements, surtout après l’exclusion définitive d’Alexandre Aguilar (59e). Sur la dernière possession de balle, les Seine-et-Marnais font tourner le ballon avant de donner les clés à Thibault Garaudet. L’homme aux jambes de feu accélère et trouve l’ouverture pour venir tromper Hakkar à une seconde de la fin du match (23-24). Cruel, mais pour Antoine Conta « ce n’est pas sur cette action, plutôt anecdotique, que nous perdons le match, mais plus vraisemblablement lorsque nous butons sur leur défense alors que nous sommes à plus trois. »

Michaël Cesaratto

MASSY – PONTAULT-COMBAULT : 23-24 (12-12). Spectateurs : 850. Arbitres : MM. Bounouara et Sami.

Massy. Gardiens : Hakkar (53min, 10/30 arrêts dont 0/1 penalty), Saint-Cyr (1min, 1/5 arrêts dt 1/4 pen.). Joueurs de champ : Réault (cap.)(3/5 buts), Conta (3/3), Bellahcène (2/3), Muller (3/9 dt 1/2 pen.), Boé (6/9 dt 0/1 pen.), Aguilar (2/2) ; puis Halimi (1/4), Gros (1/2), Coache (0/1), Chevalier (1/4), Jullian (0/1), Laplace (1/1), Suretet (0/1). Entr. : Lefebvre.

Pontault-Combault. Gardiens : Gervelas (55min, 9/30 arrêts dt 0/1 pen.), Canton-Lauga (1min, 2/2 pen. arrêtés). Joueurs de champ : Dupoux (cap.)(10/13 dt 4/5 pen.), Lemal (1/3), Gunko (0/1), Pasquet (4/9), Ferreira da Silva (0/1), Souid (1/2) ; puis Schneider (0/2), Lima (5/8), Chaudanson (2/2), Badi, Bouity (0/2), Danesi (0/3), Djeric, Garaudet (1/1). Entr. : Hamani.

Disqualifié. Massy : Aguilar (59e).