Handball [Proligue] : Massy, ça décoiffe !

Avec une défense de rage et une attaque bien huilée, le Massy-Essonne Handball s’est imposé sur le parquet de l’US Ivry (32-28), ce vendredi soir dans le cadre de la 3e journée de ProLigue. Le début de saison de rêve du MEHB se poursuit avec un troisième succès en trois matchs. Série en cours.

« Ici ! Ici ! C’est Massy ! » Les quelques supporters massicois présents à Ivry ce vendredi soir ne s’y trompent pas. Après avoir remporté le premier épisode de la saga des derbys franciliens contre Tremblay le 17 septembre dernier (28-27), le Massy-Essonne Handball s’est offert le scalp d’Ivry (32-28), un autre club de la banlieue parisienne. En battant les deux relégués de Starligue, le MEHB deviendrait-il un candidat à la montée à l’élite du handball français ? « Non ! Massy a toujours fait des performances contre des grosses équipes. Quand on est en mode « outsider », on est bon ! Si on veut être un club qui fait grandir, il faut que l’on arrive à mettre la même intensité sur des équipes moins huppées, même s’il n’y a pas d’équipes faciles à jouer dans ce championnat de ProLigue, confie, lucide, Thomas Lefebvre, l’entraîneur essonnien, enchanté de la prestation de ses joueurs. Il y a beaucoup de joie. On est très content de faire une perf’ à Ivry. Cela a été dur d’enchaîner après le long déplacement à Sélestat en Coupe de France (ndlr : défaite 23-27 mardi dernier). On s’est appuyés sur des valeurs sûres. Notamment la capacité à Florent Suretet de gagner des duels mais aussi l’organisation du jeu de Corentin Boé. Et puis la combativité défensive a fait la différence ! »

Une deuxième période de haut vol

Le succès des Massicois s’est dessiné en deuxième période à la suite d’un premier acte équilibré (4-6, 8e puis 9-9 16e). A la pause, les Essonniens accusent un but de retard (17-16) avant de se métamorphoser en deuxième période. Grâce notamment à de nombreuses séquences défensives qui permettent à Valentin Laplace (4 buts) ou encore Junior Réault (5 buts) de marquer en contre-attaque (19-23, 39e puis 21-25, 44e). « Défensivement, on a réussi à dévier leurs duels. On a été top dans l’activité défensive en grattant des nombreux ballons qui nous ont permis de nous échapper. Une fois que l’on a réussi à mettre en place notre jeu en sept contre six, je n’ai plus douté sur l’issue du match », confie le technicien essonnien. Dépassé par l’euphorie massicoise, les Ivryens ne seront jamais en mesure de revenir dans la partie. Une aubaine pour les partenaires du gardien Jérémy Hakkar qui enchaînent un troisième succès de rang en ProLigue avant de se déplacer à Strasbourg vendredi prochain (20h30).