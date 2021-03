Handball [Proligue] : Massy coule à Pontault-Combault

Pour son troisième match de la semaine, le Massy-Essonne Handball a subi la loi du co-leader Pontault-Combault (19-28) ce vendredi à l’occasion de la 20e journée de Proligue.

Une rencontre à oublier pour les hommes de Jérémy Roussel. Complètement dépassés par l’intensité et la densité physique de Pontault-Combault, les Massicois se sont lourdement inclinés vendredi soir en Seine-et-Marne (19-28). Comme à Strasbourg mardi dernier (22-28), les Massicois ont connu une mise en route difficile. La faute à une défense pontelloise de fer qui aura parfaitement justifié son statut de meilleure défense de Proligue. Le MEHB a ainsi dû attendre la 10e minute de jeu pour inscrire son premier but (5-1, 10e). Suite à une cellule de crise convoquée par Jérémy Roussel, Massy reviendra à deux longueurs de son adversaire du soir (5-3, 12e) avant de complètement lâcher prise (9-3, 17e puis 13-6, 26e), A la pause, la messe est pratiquement dite (16-8). « Il n’y a pas grand chose à retenir de ce match. On n’a pas été bons. On a fait n’importe quoi offensivement. On n’a pas eu d’imagination et de maitrise. On s’est perdu à Strasbourg. Je pense que l’on est peut-être fragile et un peu trop jeune pour « switcher » rapidement », confie Jérémy Roussel, l’entraîneur essonnien.

Se reprendre face à Cherbourg

Avec huit longueurs à remonter en seconde période, le MEHB change sa défense pour tenter de surprendre Pontault-Combault. En vain. Le rouleau compresseur seine-et-marnais continue d’écrabouiller le lion massicois (20-9, 35e puis 22-13, 43e). La fin de partie est à sens unique et Jérémy Roussel ouvre son banc afin de donner du temps de jeu à tout son effectif. Mais aussi pour faire souffler tout son groupe après une éprouvante semaine de trois matchs. « On va retourner au travail avec courage et bonne humeur. J’espère que l’on sera capable de rebondir malgré ça », lance le coach massicois qui ne veut en aucun cas terminer la saison en roue libre.

Massy retrouvera le chemin de la Proligue vendredi prochain avec la réception de Cherbourg. Un autre choc en perspective pour lequel une réaction des Massicois est attendue.