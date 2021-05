Handball [Proligue] : Massy éliminé

Battu samedi soir à Cherbourg (27-31) lors du barrage retour de Proligue, le Massy-Essonne Handball ne disputera pas le Final Four. Comme à l’aller mercredi dernier (24-25), les Massicois ont rivalisé avec leurs adversaires mais ont manqué de fraîcheur face à un prétendant à la Starligue.

Dans un complexe sportif Chantereyne en ébullition avec près de 700 spectateurs acquis à la cause des Mauves de Cherbourg, les joueurs de Jérémy Roussel connaissent une délicate entame de match. Les Essonniens doivent attendre quatre minutes pour inscrire leur premier but par Valentin Laplace (4-1, 4e). Sous la houlette de Chérubin Tabanguet, en verve offensivement, et d’un Eddy Saint-Cyr des grands soir dans les cages normandes, Cherbourg domine son sujet dans ces premières minutes. Mais Massy ne va pas s’avouer vaincu. Du moins pas tout de suite. Le technicien essonnien change de défense et met à mal les Cherbourgeois. Grâce à plusieurs ballons grattés et une agressivité offensive retrouvée, le MEHB revient petit à petit dans la rencontre pour finalement recoller à son adversaire (6-3, 10e puis 7-7, 19e). Les Lions ont plusieurs ballons pour passer devant mais les coéquipiers de Johann Caron ne parviennent pas à prendre les commandes. Après avoir subi un petit coup de mou, Cherbourg se remet la tête à l’endroit grâce à sa défense et au soutien de ses bruyants supporters. A la pause, Massy est mené mais toujours dans le coup (9-12).

Massy a manqué de fraîcheur

Au retour des vestiaires, Massy est galvanisé et égalise rapidement (13-13, 34e). Mais comme en première période, les Massicois ne réussissent pas à faire la bascule et Cherbourg va de nouveau creuser l’écart (16-15, 38e puis 23-20, 48e). Incapables d’arrêter un incroyable Lucas Vanegue sur le front de l’attaque, les Lions sombrent et comptent jusqu’à cinq longueurs de retard (26-21, 51e). Les dernières minutes restent à l’avantage de Cherbourg qui s’offre son billet pour le Final Four les 5 et 6 juin prochains à Créteil (Val-de-Marne). Pour Massy, la saison 2020-2021 s’arrête là. Et pour plusieurs joueurs du MEHB (Caron, Cramoisy, Imare, Portet), ce dernier match marque la fin d’une belle aventure.