Handball (ProLigue) : Massy en démonstration

Grâce à une solide prestation des deux côtés du terrain, le Massy Essonne Handball s’est facilement imposé face à Frontignan/Thau vendredi soir à l’occasion de la 6e journée de ProLigue (36-32).

LE MATCH

Après son premier succès de la saison à l’extérieur dans la salle de Sarrebourg la semaine passée (32-31), le Massy Essonne Handball s’est offert une deuxième victoire de rang en championnat. Une performance notable puisqu’elle n’était plus arrivée depuis avril dernier quand les hommes de Thomas Lefebvre s’étaient imposés à Nancy (38-34) avant de dérouler contre les Vikings de Caen (32-26).

Privés de son demi-centre bosnien Aldin Sakic (ischio-jambiers), les Massicois prennent le meilleur des départs grâce notamment aux jambes de feu de l’ailier droit Antoine Conta, qui a bonifié en contre de nombreux ballons récupérés par la défense essonnienne (7-4, 10e). Cependant, les coéquipiers de l’ex-Massicois Nassim Bellahcene n’abdiquent pas et reviennent sur les talons des Essonniens (13-13, 20e). Sous l’impulsion d’un Jérémy Hakkar en état de grâce dans les cages du MEHB (7 arrêts en première période), Massy parvient à donner un énorme coup de collier juste avant la pause pour regagner les vestiaires avec un confortable matelas d’avance (22-18 à la pause).

En deuxième période, Massy remet les mêmes ingrédients que lors du premier acte. Sérieux en défense et appliqués en attaque, les partenaires du capitaine Pierre Halimi déroulent (26-20, 36e). En face, Frontignan tente le tout pour le tout pour rester dans la partie (30-27, 46e). Mais Massy a nerf les solides pour conserver l’avantage (34-29, 55e puis 36-32 ,60e).

Jérémy Andrieux

LES DÉCLARATIONS

Thomas Lefebvre (entraîneur du MEHB) : « En première mi-temps, on a mis un très gros rythme qui nous a permis de mettre beaucoup de buts. En deuxième période, on a eu un petit trou d’air, mais on a eu les reins solides. On n’est peut-être pas loin de notre match référence. Il faudrait que je le visionne pour confirmer ça (rires). Je veux aussi souligner l’état d’esprit des gars ce soir car il a été impeccable. Cette année, on a une vraie identité et il faut qu’on perdure là-dessus. »

Jérémy Hakkar (gardien du MEHB) : « On a fait un match complet pendant une heure. On a bien respecté notre plan tactique qui était de courir et de développer notre jeu sur grand espace. Je suis content de mon match (12 arrêts) même si je préfère mettre l’accent sur la performance collective du groupe. Si j’ai réussi à faire des arrêts, c’est parce que la défense a bien défendu. »

LA FEUILLE DE MATCH

MASSY – FRONTIGNAN : 36-32 (22-18). Arbitres : Mmes Paradis et Rolland.

Massy. Gardiens : Peled (4 arrêts sur 6 tirs dont 2/3 sur pen.), Hakkar (12/42). Joueurs de champ : Houry (3 buts sur 3 tirs), Coache (2/3), Halimi (cap., 5/6), Lekiby Elila, Sculo (1/3), Gros (2/5), Chevalier (4/6 dont 1/2 sur pen.), Suretet (3/5), Pintor, Bouadjadja (1/1), Conta (8/10), Sol (3/5), Jullian (3/5 dont 2/2 sur pen.), Vassilev (1/2). Entr. : Lefebvre.

Istres. Gardiens : Mesnard (cap., 5 arrêts sur 24 tirs dont 1/2 sur pen.), Diot (7/24 dont 0/2 sur pen.). Joueurs de champ : Karray, Camara (9/14 dont 1/3 sur pen.), Leon Morales (3/5), Magro, Laurens (3/4), Canton (2/2 dont 1/1 sur pen.), Tesio (2/5 dont 0/1 sur pen.), Abodogo, Minne (6/10), Alexandre (2/2), Gaillard (4/8), Bellahcene (1/3). Entr. : Asier.