Handball [Proligue] : Massy en jambes

Après deux semaines sans compétition, les Massicois sont repartis du bon pied en dominant Valence (28-24) vendredi soir au centre omnisports.

Avec la semaine marathon qui attend les joueurs du Massy-Essonne Handball (trois matchs en sept jours dont deux déplacements), il était important pour eux de bien négocier la seule rencontre à domicile de ce triptyque. Mission accomplie. Les partenaires de Johann Caron l’ont emporté 28-24 vendredi soir contre Valence. Un match maîtrisé au cours duquel ils n’ont jamais pu se mettre à l’abri. « C’est prétentieux de vouloir tuer les matchs. Il faut avant tout être maître des dix dernières minutes », prévient l’entraîneur Jéremy Roussel. Ce que les Massicois ont su faire après une première période sans fausse note.

Un triplé de Jules Portet – annoncé en partance pour Annecy (N1 Elite) – met les Massicois sur orbite (3-1, 6e). Junior Réault a même la balle de 4-1 dans la foulée mais l’ailier massicois manque la cible alors qu’il était seul face au gardien valentinois, Artur Adamik. Sans conséquence car Massy fait la course en tête. Solides en défense, les Massicois se régalent en attaque par des remontées de balle ultra-rapides qui font mouche à chaque fois ou presque. Alors que l’écart est passé à +4 (9-5, 15e), la machine essonnienne va légèrement s’enrayer, permettant aux visiteurs de revenir à une longueur (10-96, 21e). Jérémy Roussel demande alors un temps mort et le retour d’Imare sur le parquet et l’entrée de Nassim Bellahcene, revenu d’Allemagne après avoir participé au tournoi qualificatif olympique avec l’Algérie, permettent à Massy de regagner les vestiaires avec un avantage de trois buts (15-12). Une avance qui va tenir dix minutes avant que les Drômois, en supériorité numérique, n’égalisent par Malfondet après que Alexandre Aguilar a écopé de 2 minutes (19-19, 20e).

Le sans-faute d’Imare

Une alerte qui va faire réagir les Lions immédiatement. Sous l’impulsion d’Edson Imare, auteur d’un très bon match (9 buts à 100 % de réussite) et notamment d’une belle deuxième période, mais surtout d’un Jérémy Hakkar impérial dans ses cages à l’image de ses deux parades de grande classe successives (50e), les Massicois vont remettre leurs adversaires à distance (24-21, 51e). Et à chaque arrêt du gardien massicois, le banc ne peut s’empêcher de se lever pour l’acclamer. Sûrs de leur force, les Massicois ne vont plus rien lâcher pour s’offrir une victoire méritée. « On a fait un match sérieux contre une équipe de Valence accrocheuse, apprécie l’entraîneur du MEHB, Jérémy Roussel, très content de décrocher deux points à domicile. L’expérience passée nous a montré que contre des équipes moins bien classées que nous, on réalisait souvent des matchs douloureux à la maison qu’il nous arrivait parfois de perdre (20-25 contre Billère). Mais aujourd’hui, on a réalisé un match solide défensivement et proposé des choses simples mais efficaces en attaque. »

Dans quatre jours à Strasbourg, il faudra montrer le même visage pour ramener un résultat positif avant de penser au derby face à Pontault-Combault.

Aymeric Fourel

MASSY – VALENCE : 28-24 (15-12). Arbitres : Mmes Derache et Plouhinec. Match à huis clos.

MASSY. Gardiens : Ivah (28 minutes, 3 arrêts sur 14), Hakkar (30 min., 9/22). Joueurs de champ : Cramoisy (1 but sur 3 tirs), Bouity (2/5 dont 1/1 pen.), Réault (3/4), Laplace (5/8), Portet (5/5), Imare (9/9 dont 2/2 pen.), puis Aguilar, Caron (cap.), Chevalier (0/2), Coache (1/1), Halimi, Bellahcene (1/4), Serinet (1/1), Suretet. Entr. : Roussel.

VALENCE. Gardiens : Adamik (15 min., 1/11), Salmon (45 min., 6/24). Joueurs de champ : Quintallet (1/4), Boultif, Arvin-Bérod (1/3), Eudaric (0/1), Gassama (10/14), Jensterle (0/1), puis Vergely (3/4), Kieffer (cap., 4/8 dont 2/3 pen.), Grosjean, Malfondet (2/2), Pavade (3/6), Bertini, Mouillon (0/1). Entr. : Forets.