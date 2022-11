Handball [ProLigue] : Massy en maîtrise

Le Massy-Essonne Handball s’est imposé avec la manière face à Nancy (30-25) vendredi soir au COS pour le compte de la 11e journée de ProLigue.

Malgré la défaite de la semaine passée à Tremblay (27-29), le jeu massicois avait laissé présager de belles promesses pour les matchs à venir. Face à Nancy vendredi soir, les coéquipiers de Junior Réault ont confirmé leur bonne sortie en Seine-Saint-Denis. Que ce soit en attaque ou en défense, Massy a dominé Nancy (30-25), relégué de StarLigue la saison dernière. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Thomas Lefebvre. « Je trouve que l’on a fait une très bonne première mi-temps dans la mobilité et dans l’agressivité défensive avec seulement six buts encaissés en première période », confie le technicien essonnien, qui enchaîne un deuxième succès de rang au COS. Une première cette saison ! Une victoire qui n’a pas mis beaucoup de temps à se dessiner. Si les défenses ont pris le pas sur les attaques lors du premier quart d’heure (4-4, 15e), c’est bien Massy qui va enclencher la deuxième grâce à sa solide défense. A la suite de multiples ballons grattés dans les mains adverses, les Lions creusent l’écart en infligeant aux Nancéiens un cinglant 4-0 en six minutes (6-5, 19e puis 10-5, 25e). A la pause, Massy a un confortable matelas d’avance (12-6).

Massy solide en défense

Au retour des vestiaires, les hommes de Thomas Lefebvre continuent d’enfoncer le clou (22-14, 41e). Cependant, Nancy ne lâche rien et fait douter son hôte en se rapprochant dangereusement (22-18, 45e puis 24-21, 50e). Les Essonniens ont les nerfs solides et parviennent néanmoins à garder l’avantage jusqu’à la fin de la partie. « On a été bons à sept contre six pendant dix minutes en deuxième période avant d’être en difficulté sur la défense en « double stricte » proposée par Nancy. Elle nous a mis du caca dans la tactique (sic). Mais les gars ont réussi à relever la tête pour conserver ce résultat », confie le coach des Lions dont les joueurs tenteront d’enchaîner un troisième succès de rang devant leurs supporters vendredi prochain au COS (20h30) face à Billère, qui a partagé les points avec les Vikings de Caen vendredi soir (27-27).