Handball [ProLigue] : Massy joue à se faire peur

Après un week-end off, les Massicois n’ont pas manqué leur retour au centre omnisports en dominant Besançon (34-31) vendredi soir après s’être fait un peu peur lors du premier acte.

« Ici, ici, c’est Massy ! » Debout, les spectateurs du centre omnisports Pierre-de-Coubertin fêtent la victoire de leurs favoris avant que ces derniers n’effectuent leur traditionnel clapping après avoir reçu les félicitations de Roxana Maracineanu et d’Amélie de Montchalin, respectivement ministre déléguée chargée des sports et ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, venues à titre privé encourager les Lions. « Elles ont eu droit à du suspens », sourit Thomas Lefebvre, le coach du Massy-Essonne Handball, soulagé par le succès (34-31) de son équipe après une première période compliquée. « Je fais sortir Arthur (Muller) pour le préserver et je change de défense mais on n’y est pas du tout et on se fait punir. »

Alors que Massy joue en infériorité numérique à la suite d’une faute de Pierre Halimi (15e), Besançon en profite pour prendre deux buts d’avance (9-11, 16e). La défense massicoise prend l’eau et les partenaires de Junior Réault vont alors concéder un 6-1 en quatre minutes (9-14, 20e). Face à des Bisontins déchaînés à l’image de Mané, auteur d’une entrée remarquée (5 sur 5 en quinze minutes), les Lions vont courir après le score durant le reste de la rencontre. Et même s’ils reviennent à -2 juste avant la mi-temps (18-20) puis à une longueur dès le retour des vestiaires, ils vont devoir s’employer pour reprendre les commandes de la rencontre.

Une fin de match tendue

Après l’égalisation de Clément Coache (26-26, 46e), Eddy Saint-Cyr (11 arrêts) va se montrer déterminant dans les cages en arrêtant deux penaltys coup sur coup, un d’Arteaga, impeccable jusque-là dans cet exercice, puis un autre de Claire avant d’avoir un peu de réussite sur une tentative de Vallet sur le poteau et stopper un tir à bout portant d’Eponouh. Disparu de la circulation en première période, Arthur Muller se montre précieux dans les dix dernières minutes en remettant son équipe en tête après un penalty (27-26) avant que ses partenaires Hugo Julian et Alexandre Aguilar ne fassent passer l’écart à +3 à six minutes de la sirène (30-27). Dans cette fin de match tendue, marquée par le carton rouge de Halimi et une petite explication entre Chevalier et Mandiangu qui leur vaut 2′ chacun (54e), Massy semble parti pour s’imposer (31-27, 55e) mais Besançon s’accroche jusqu’au bout sous la houlette de Mané (31-30, 58e). Une petite frayeur sans conséquence, Jullian et Réault remetttant leur équipe sur les rails de la victoire (33-30, 59e). « Après avoir été amorphes en première mi-temps, on a fait preuve de plus d’envie et d’agressivité en deuxième période mais on doit faire mieux car face aux grosses écuries comme Pontault, Ivry et Dijon, nos prochains adversaires, on va souffrir », prévient Thomas Lefebvre, « heureux d’avoir inversé une situation difficile et pris des points » ce soir.