Handball [ProLigue] : Massy maîtrise son sujet

Pour son premier match de la saison au COS, le Massy-Essonne Handball s’est facilement imposé contre Frontignan/Thau ce vendredi (33-28) lors de la deuxième journée de ProLigue. Le MEHB enchaîne ainsi un deuxième succès après celui acquis à Valence la semaine passée (34-30).

Un mur. Avec seulement onze buts encaissés en première période, Massy a livré une prestation de haut vol dans le secteur défensif. « Les joueurs ont concrétisé sur le terrain ce que l’on se dit depuis la reprise. L’an passé, on s’était dit que ce n’était pas normal de laisser autant de points à domicile et que l’on n’arrive pas à montrer l’ADN de Massy qui est de défendre dur », confie Thomas Merlin, l’entraîneur adjoint du MEHB. Les Essonniens ont sorti les barbelés en défense. Ce qui leur permet de gratter de nombreux ballons pour procéder en contre-attaque. Après un véritable mano a mano entre les deux équipes (2-2, 7e puis 8-8, 19e), Frontignan va exploser en vol. En moins de dix minutes, les partenaires du capitaine Junior Réault infligent un cinglant 7-0 à son adversaire (11-10, 21e puis 18-10, 29e).

Au retour des vestiaires, Massy poursuit ses travaux (20-14, 35e puis 25-20, 44e) mais le Frontignan de l’ex-Massicois Nassim Bellahcene (3 buts dont 1 penalty), qui effectuait son retour au COS, ne va pas s’avouer vaincu en revenant à deux unités du MEHB (26-24, 50e). « On fait une très bonne première mi-temps mais on a eu dix à douze minutes de flottement en deuxième. On savait que Frontignan était une belle équipe et qu’elle allait réagir », explique Corentin Boé, le demi-centre massicois. Un regain de forme des Héraultais qui n’a cependant pas effrayé Massy. Et notamment son gardien Jérémy Hakkar, qui a suppléé sa défense à de nombreuses reprises dans le money time (6 arrêts). De quoi sécuriser le deuxième succès de la saison des Massicois qui viseront la passe de trois vendredi prochain à Dijon.