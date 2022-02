Handball [ProLigue] : Massy n’y arrive plus

Contraints au partage des points par le mal classé Sarrebourg (25-25), les Massicois semblent avoir perdu la recette pour s’imposer dans leur salle lors de cette saison de ProLigue.

Sept jours seulement après avoir mordu la poussière contre Sélestat (29-31), les Lions retrouvaient leur tanière du COSEC Pierre-de-Coubertin ce vendredi soir face à un autre adversaire du Grand-Est, Sarrebourg. Nouveau faux-pas interdit pour les partenaires de Junior Réault sous peine de tirer un trait quasi définitif sur une participation aux phases finales.

Une forme de pression qui crispe les Essonniens en début de partie. Face à la défense à plat des Mosellans, les hommes de Thomas Lefebvre peinent à trouver le décalage et se font intercepter, à l’image de Bellahcène sur l’ouverture du score de Hubert après plus de quatre minutes de jeu ! (0-1, 5e). Car le début de match est pour le moins cadenassé. C’est Pierre Halimi, au pivot, qui débloque le compteur de Massy pour le plus grand bonheur des jeunes pousses du Draveil HB – le club formateur du pivot essonnien – présents en nombre dans la tribune (1-1, 6e). Après un quart d’heure de jeu, le score n’est que de 3 buts à 1 pour le MEHB. La quatrième attaque du championnat s’en remet alors à Corentin Boé, auteur d’un 7 sur 7 aux tirs en première période, pour regagner les vestiaires avec une confortable avance (15-11).

Un écart qui fond rapidement dans le second acte, à la faveur de la sortie temporaire de Chevalier (16-14, 35e). Une exclusion bientôt définitive pour le jeune arrière, mal entré dans son match et auteur d’un coup au visage de Hubert (40e). De quoi relancer encore un peu plus une équipe de Sarrebourg bien décidée à profiter de la moindre opportunité pour signer une seconde victoire de rang en déplacement après celle obtenue chez la lanterne rouge angevine (33-29). Repoussés à quatre longueurs après un but de Boé dans une cage vide (24-20, 51e), les Sarrebourgeois réalisent une fin de partie étonnante et prennent les commandes à moins de deux minutes de la fin sur un but de Conte-Prat aux 9 mètres (24-25, 58e) ! Corentin Boé, le seul joueur à la hauteur offensivement, sauve toutefois le point du match nul sur un dernier tir aux 9 mètres (25-25, 28e). De quoi sauver les meubles, mais largement insuffisant pour satisfaire Thomas Lefebvre, lequel ne s’exprimera d’ailleurs pas devant la presse. C’est donc le sauveur du jour qui vient devant les micros. « Avant ma performance individuelle, je retiens la performance collective et ce nouveau match non abouti. Bien sûr, j’ai fait le maximum pour pallier les défaillances de mes coéquipiers, mais l’objectif est de montrer un autre visage pour prétendre à mieux sans même parler des play-offs », évacue Corentin Boé.

Michaël Cesaratto

MASSY – SARREBOURG : 25-25 (15-11). Arbitres : Mmes Cournil et Lamour. Spectateurs : 670.

Massy. Gardiens : Hakkar (25 min, 7/17 arrêts dont 2/3 penaltys), Saint-Cyr (26 min, 6/17 arrêts dt 1/1 pen.). Joueurs de champ : Réault (cap.) (2/3 buts), Conta (1/5), Bellahcène (0/2), Boé (11/13 dt 3/3 pen.), Muller (0/3 dt 0/1 pen.), Halimi (1/1) ; puis Gros (0/1), Jullian (4/4), Aguilar (3/4), Chevalier (1/1), Laplace (1/2), Suretet (1/3). Entr. : Lefebvre.

Sarrebourg. Gardiens : Panjan (53 min, 2/2 buts inscrits et 13/35 arrêts dt 1/2 pen.), Lagrange (1 min, 0/2 pen. arrêtés). Joueurs de champ : Caviglia (3/4), Douchet (0/2), Padolus, Hubert (6/12), Carabasse, Madsen ; puis Postal (3/7 dt 1/4 pen.), Limouzin (3/8), Kastel (1/1), Grandjean (cap., 2/3), Conte-Prat (3/3), Schaff (2/2). Entr. : Bondant.

Disqualifié : Chevalier (40e) à Massy.