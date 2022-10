Handball [ProLigue] : Massy n’y arrive plus

Le Massy-Essonne Handball s’est incliné au COS contre Sarrebourg (30-33) ce vendredi soir pour le compte de la 5e journée de ProLigue. C’est la troisième défaite de rang des Massicois.

Stopper l’hémorragie. Tel était l’objectif du Massy-Essonne Handball avant de recevoir Sarrebourg vendredi soir. Mais les hommes de Thomas Lefebvre ont failli à leur mission. Privés du demi-centre Kristian Vassilev — blessé la veille à la cheville lors de l’entraînement — en plus d’Elyas Bouadjadja, Florent Suretet, Arthur Muller et Antoine Gros, les Massicois ont dû une nouvelle fois bricoler en décalant notamment Junior Réault sur le poste d’arrière et même parfois en demi-centre. Malgré ce contexte défavorable, les partenaires de Corentin Boé prennent rapidement l’avantage (4-2, 4e) avant que les débats ne s’équilibrent jusqu’au milieu de la première période (8-8, 15e). Puis Massy connaît un passage à vide avec de nombreuses pertes de balle. Sarrebourg en profite pour faire le break (9-11, 19e) avant de mener d’une longueur à la pause (17-18).

Thomas Lefebvre : « Cette défaite fait mal à la tête »

Au retour des vestiaires, le MEHB ne parvient pas à trouver son second souffle et concède un 3-0 en quatre minutes (18-21, 37e). C’en est trop pour Thomas Lefebvre qui convoque une cellule de crise. Un temps mort qui n’aura pas eu un effet immédiat mais qui sera bénéfique grâce aux joueurs cadres, notamment Corentin Boé, dans un grand soir (10 buts). A ce moment de la partie, les Lions ne sont pas morts. Ils sont même revenus dans la partie (24-24, 50e). Ils vont ensuite parvenir à reprendre l’avantage grâce à une contre-attaque de l’ailier Antoine Conta (28-27, 53e). Mais le money time n’a pas tourné en faveur du MEHB. La faute au gardien adverse Mario Cvitkovic. Avec deux énormes arrêts dans les cinq dernières minutes de la partie, le portier croate a écœuré l’attaque massicoise qui n’a pas réussi à trouver la solution pour s’imposer (30-33). « Il y avait la place… Cette défaite fait mal à la tête. On fait un bon match dans l’ensemble mais plein de petits détails nous coûtent la victoire. C’est dur de ne pas être loin et de ne pas gagner, parce que tu remets un peu tout en cause », confie Thomas Lefebvre, l’entraîneur massicois avec la mine des mauvais jours.