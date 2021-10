Handball [ProLigue] : Massy pas au niveau

Dépassé des deux côtés du terrain, le Massy-Essonne Handball s’est logiquement incliné (26-30) face à Cherbourg ce vendredi à l’occasion de la 7e journée de ProLigue. C’est la deuxième défaite de rang pour le MEHB.

« Il nous a manqué un peu de tout. Pendant l’échauffement, nous n’étions pas comme d’habitude. On n’avait pas de jus, pas d’envie. Et quand on ne met pas d’intensité, on se fait trouer ! En défense nous n’avons pas été compacts et en attaque nous n’avons pas gagné nos duels. » Junior Réault, le capitaine massicois, dresse le triste bilan d’une soirée que les Essonniens devront oublier le plus rapidement possible. Après un début de match équilibré, où les deux formations vont se rendre coup pour coup (3-3, 4e), Cherbourg met la main sur la rencontre grâce aux envolées de Andry Goujon-Bellevue mais aussi au puissant bras gauche d’Antoine Léger (8 buts / 8 tirs) sur la base arrière (4-8, 12e). Pour stopper l’hémorragie, l’entraîneur Thomas Lefebvre convoque sa première cellule de crise. Un temps-mort bénéfique puisque dans la foulée, Massy se remet la tête à l’endroit (6-8, 13e). De courte durée car les Massicois se confrontent désormais à un nouveau problème avec l’efficacité des pivots cherbourgeois. Systématiquement trouvés au cœur de la défense essonnienne, les pivots Kristian Orsted et Jason Muel se régalent. Juste avant la pause, Cherbourg fait à nouveau le trou (10-13, 25e puis 11-14, 30e).

Gauthier Ivah impérial