Handball [Proligue] : Massy poursuit sa belle série à Saran

Auteur d’une énorme performance collective dans le secteur défensif, le Massy-Essonne Handball a remporté vendredi soir à Saran un quatrième succès consécutif en Proligue (28-25).

« Je suis très fier et très content. On a travaillé toute la semaine sur une nouvelle défense. J’ai le sentiment que c’était la clé pour espérer faire quelque chose ici. Toutes les équipes défendent à plat et dès que tu sors de ce registre là tu peux espérer surprendre et faire déjouer l’adversaire. » Jérémy Roussel, l’entraîneur du Massy-Essonne Handball, a innové et a eu raison. Grâce à une défense étagée, les partenaires du capitaine Johann Caron ont littéralement fait déjouer une formation de Saran sans solution. Qui plus est dans un contexte spécial puisque les deux formations évoluaient à huis clos en raison du nouveau confinement imposé par le Président de la République. « Les Massicois nous ont posé de gros problèmes tactiquement. J’espérais qu’ils s’épuisent offensivement sur notre défense mais ils ont toujours réussi à trouver des solutions », reconnaît Fabien Courtial l’entraîneur des Septors de Saran.

Une bataille tactique remportée par Massy

Après une première période équilibrée (12-12) conclue sur un petit bijou de coup-franc signé Edson Imare, les Massicois prennent petit à petit les devants (13-14, 31e puis 17-19, 40e). Si les Essonniens dominent leur sujet, ils subissent un léger trou d’air dû à de nombreuses pertes de balles. Saran en profite pour prendre l’avantage (21-20, 47e). Mais le MEHB va, comme souvent, faire preuve de caractère. Emmené par un Genèse Bouity des grands soirs (6/10 dont 3/3 sur penalty) et un Gauthier Ivah décisif dans ses cages en deuxième période (6 arrêts), le MEHB fait à nouveau basculer la rencontre sans que Saran ne puisse recoller au score. « On a raté beaucoup de cartouches sur les ballons que l’on a récupéré mais on est resté confiant dans notre processus », développe Jérémy Rousel qui, grâce à ce quatrième succès de rang, voit son équipe remonter à la 3e place de la Proligue.