Handball [Proligue] : Massy rechute à domicile

Battus par Billère (26-27), les Lions ont trébuché pour la cinquième fois de la saison devant leur public et laissent échapper de précieux points dans la course aux play-offs.

Pour leur troisième match en dix jours, les Massicois recevaient Billère mercredi soir dans un centre omnisports Pierre-de-Coubertin qui sonnait bien creux. Malgré les absences (Laplace, Conta, Imare, Portet, Aguilar), l’objectif des joueurs de Jérémy Roussel était simple : obtenir une cinquième victoire de rang avant l’interruption des championnats qui se profile en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus.

La rencontre manque cruellement de rythme et les deux formations connaissent de grosses difficultés à trouver des positions de tir. En atteste la « petitesse » du score après un peu plus d’un quart d’heure de jeu (5-5, 17e), inhabituel pour Massy, meilleure attaque de Proligue. Le mano a mano se poursuit jusqu’à la pause, atteinte sur un score de parité après que Gros a battu Gauthier à deux secondes de la sirène (14-14, 30e). « Nous avons un effectif réduit. Ce soir, la quasi-totalité de mon banc était issue de la réserve qui évolue en N2, rappelle Jérémy Roussel, alors j’utilise beaucoup les mêmes éléments et ça commence logiquement à tirer sur certains organismes. »

Les Béarnais s’échappent au retour des vestiaires. Le gardien Labro profite de la présence de Gauthier sur le banc pour marquer depuis sa zone, tandis que Boe transforme un jet de 7 mètres avant de décocher un missile en extension (15-19, 37e). Une réussite qui contraste avec l’énorme déchet de Muller. Le futur joueur de Saran (Proligue) manque à peu près tout ce qu’il tente, y compris un penalty (39e). Massy décide donc de changer son fusil d’épaule pour jouer la carte Bouity. Le jeune arrière droit (20 ans), décalé à l’aile pour suppléer Conta, répond présent en scorant à trois reprises coup sur coup pour remettre son équipe à flot (20-21, 47e).

Le suspense reste entier à l’aube de l’emballage final, d’autant que Réault fait se soulever le public de la salle massicoise à l’issue d’un raid solitaire dont il a le secret (23-23, 54e). La machine billéroise est en surchauffe. Jimenez écope d’une sanction de deux minutes au pire moment pour avoir trop tardé à regagner son banc (58e). Une aubaine pour Massy qui prend les commandes pour la première fois de la seconde période sur un tir de Robyns aux 9 mètres (26-25, 59e). Mais la dernière minute est fatale aux Lions avec un arrêt de Labro sur Réault et une ultime réalisation de Jimenez qui trouve la lucarne de Gauthier juste avant la sirène (26-27). « C’est cruel de perdre comme ça », conclut un Jérémy Roussel abattu à la sortie de son vestiaire.

Michaël Cesaratto

MASSY – BILLERE : 26-27 (14-14). Arbitres : MM. Picard et Vauchez. Spectateurs : 550.

MASSY. Gardiens : Gauthier (59 min, 11 arrêts sur 36 tirs dont 1/4 penaltys), Portat (1 min, 0/1). Joueurs de champ : Réault (4 buts sur 6 tirs), Bouity (5/8), Halimi (4/5), Bellahcene (1/5 dont 1/1 pen.), Muller (3/11 dont 2/3 pen.), Caron (cap.) puis Robyns (6/9), Cramoisy (2/3), Coahe (1/1), Suretet (0/1), Chevalier (0/1). Entr. : Roussel.

BILLERE. Gardiens : Padasinau (34 min, 7/26 arrêts dont 1/2 pen.), Labro (26 min, 6/12 dont 0/2 pen., 1 but). Joueurs de champ : Yashchanka (0/1 but), Lefebvre (2/3), Doudeau (2/3), Jimenez (6/10), Reig-Guillen (3/5 dont 1/2 pen.), Vergely (cap., 4/5) puis Gros (1/2), Boe (6/9 dont 2/2 pen.), Pelidija (1/3), Robert (1/1). Entr. : Mihailovic.