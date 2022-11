Handball [ProLigue] : Massy renoue avec la victoire

Même si le match ne fut pas – loin s’en faut – une démonstration de force, le Massy-Essonne Handball a pris le meilleur sur Besançon ce samedi soir au COS lors de la 9e journée de ProLigue (40-35). Grâce à ce succès, les Massicois se donnent un peu d’air au classement général.

Alors que la quasi totalité des matches de la 9e journée de ProLigue (hormis Sarrebourg – Pontault-Combault) se sont déroulés vendredi soir, Massy accueillait Besançon samedi au centre omnisports Pierre-de-Coubertin. Une confrontation entre deux formations de bas de tableau, qui devait permettre aux hommes de Thomas Lefebvre de renouer avec le succès – après deux revers contre Saran (17-28) et Pontault-Combault (25-34) –, mais surtout une grande première puisque l’entraîneur essonnien pouvait compter sur la totalité de son effectif pour la première fois de la saison ! « Et ça fait un sacré changement », sourit le technicien essonnien.

C’est pourtant une rencontre entre deux équipes « malades » à laquelle assistent les spectateurs. Manque de rythme, joueurs sur la retenue et en manque de confiance, les débats ne soulèvent pas l’enthousiasme avant une fin de partie très enlevée. Lourdement sanctionné par le duo arbitral, Massy cède du terrain dans le premier acte (6-11, 19e), mais revient sur les talons de Besançon avant la pause après un dernier but d’Antoine Gros (15-16, 30e). « A six contre six, nous étions bien, mais nous avons été vraiment trop sanctionnés pour aspirer à mieux », reconnaît Thomas Lefebvre. La bascule intervient cependant rapidement, dès le début du second acte, encore sur un missile d’Antoine Gros (19-18, 35e). L’effectif réduit – en quantité et en qualité – de Besançon interdit aux visiteurs de croire en un possible retour. Du pain béni pour Elyas Bouadjadja (20 ans) qui fait gonfler ses statistiques personnelles et pour le MEHB qui signe sa seconde victoire de la saison (seulement) devant son public (40-35).