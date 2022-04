Handball [ProLigue] : Massy repart bredouille de Pontault

Face à une équipe de Pontault-Combault invaincue depuis onze matchs, les Massicois ont manqué de constance pour s’imposer en terre seine-et-marnaise vendredi soir.

Les Massicois peuvent nourrir des regrets après la défaite concédée vendredi soir à Pontault-Combault. Malgré deux gros passages à vide, les Essonniens sont à chaque fois revenus dans le match mais repartent finalement bredouilles de Seine-et-Marne au terme d’un derby assez équilibré (30-32).

En première période, les Massicois sont passés par toutes les émotions. Après une bonne entame grâce notamment à deux penaltys de Corentin Boé (3-1, 4e), les Lions vont lâcher du lest. A la suite d’une première infériorité numérique, les Essonniens connaissent un premier trou d’air (4-7, 8e). Incapable de lire les trajectoires des tireurs pontellois, Jérémy Hakkar ne peut que constater les dégâts mais le gardien du MEHB se ressaisit. C’est toutefois sa défense qui le lâche et l’écart passe à -7 (6-13, 16e) sur un nouveau but de Jean-Baptiste Dupoux, élu meilleur joueur de ProLigue sur le mois de février. Mais sous la houlette de Corentin Boé, Massy va trouver les ressources pour recoller et égaliser juste avant la pause par Thibault Chevalier (16-16). « On revient de nulle part mais à force de courir après le score on s’est usé. Les exclusions ont aussi été déterminantes », analyse l’entraîneur Thomas Lefebvre. « On a manqué de fraîcheur et donc de lucidité à des moments clé, ajoute Alexandre Aguilar. Et les arbitres ont parfois été naïfs sur certaines actions où ils ont facilement mis des 2 minutes. »

En l’absence d’Arthur Muller, les Massicois ont aussi manqué de solution en attaque. Et en deuxième période, nouveau trou d’air des coéquipiers de Junior Réault qui concèdent un 6-0 (18-24, 42e). Mais les Massicois ne lâchent rien et se remettent sur les rails (27-25, 50e). Corentin Boé réduit l’écart à -1 avec l’aide du poteau. Mais les Massicois ne parviennent pas à égaliser, la faute à deux arrêts décisifs du gardien pontellois Sven Horvat qui offre le derby aux Seine-et-Marnais (30-32).

Aymeric Fourel