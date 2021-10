Handball [ProLigue] : Massy repart de l’avant

Grâce à un festival offensif, le Massy-Essonne Handball a triomphé de Billère (39-30) ce samedi soir au COS pour le compte de la 5e journée de ProLigue.

Après une faillite collective à Strasbourg la semaine passée (24-31), le Massy-Essonne Handball s’est remis la tête à l’endroit ce samedi soir face à Billère. Notamment grâce à une prestation de haut-vol dans le secteur offensif. « Je suis très fier des joueurs. On a fait un match très mauvais la semaine dernière. J’attendais une équipe revancharde ce soir et je l’ai eu », confie avec le sourire Thomas Lefebvre, le technicien essonnien. Preuve que la soirée fut réussie dans les rangs massicois. Après avoir fait jeu égal durant une bonne partie de la première période (6-6, 10e puis 13-13, 22e), les Massicois vont mettre un coup d’accélérateur dans les cinq dernières minutes pour virer en tête à la pause avec un petit matelas d’avance (16-13).

Une machine offensive

Au retour des vestiaires, les partenaires du capitaine Junior Réault voient Billère revenir dans la partie (22-21, 36e) avant de monter d’un cran en défense. Une défense parfaitement suppléée par un Jérémy Hakkar en état de grâce dans les cages massicoises (15 arrêts). Sans solutions, Billère ne peut pas répondre au défi physique imposé par les coéquipiers de Corentin Boé et Antoine Gros, les deux ex-Béarnais (28-23, 42e puis 31-26, 48e). Sous les yeux de Johann Caron et de Tom Robyns, ex-Massicois désormais aux Septors de Saran (StarLigue), le MEHB s’offre le scalp de Billère et la deuxième place de ProLigue avant d’aller défier Besançon vendredi prochain (20h15).