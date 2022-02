Handball [ProLigue] : Massy retrouve le goût de la victoire

En perte de vitesse depuis la reprise du championnat début février, les Massicois se sont rassurés en renouant avec le succès vendredi soir contre Valence (26-19). Mais sans briller.

La quatrième aura été la bonne ! Après trois sorties manquées, dont deux à domicile contre Sélestat (29-31) et Sarrebourg (25-25), le Massy-Essonne Handball a retrouvé le chemin de la victoire vendredi soir en dominant Valence (26-19). Une équipe certes mal classée (15e) mais en pleine confiance après de belles prestations chez le leader Ivry (33-34) et contre Sélestat (29-29). Contrairement aux Massicois qui font d’ailleurs preuve de fébrilité lors des premières minutes.

Les Valentinois profitent alors des hésitations adverses en attaque pour faire mouche ou presque (3-5, 10e). Pas assez au goût de leur entraîneur qui aurait aimé faire un écart plus conséquent.

A raison car Massy commence à prendre ses marques. « Une fois qu’on a commencé à mieux se trouver en défense, ça nous a libéré offensivement », analyse Thomas Lefebvre, l’entraîneur du MEHB.

Jérémy Hakkar stratosphérique

Profitant d’une double infériorité de Valence (15e), les Massicois prennent les commandes de la rencontre pour la première fois (6-5). Ils ne les lâcheront plus. L’écart montre très vite sous la houlette de Hugo Jullian qui fait montre de toute sa palette offensive. Le demi-centre massicois peut envoyer des missiles de loin laissant Salmon de marbre comme réussir à se faufiler dans la défense valentinoise. Incapable d’endiguer les vagues massicoises, Valence est rapidement distancé (11-7, 22e puis 13-8, 27e). Et comme les ailiers drômois n’ont pas leur réussite habituelle à l’image de Sylvain Kieffer (1 sur 6 dont 1 penalty manqué sur la première demi-heure, les visiteurs acccusent un retard de six buts à la pause (14-8).

Et les Massicois enfoncent le clou au retour des vestiaires (16-8), obligeant l’entraîneur drômois d’utiliser son premier temps mort dès la reprise. Les Valentinois ont beau accéléré, ils ne parviennent pas à prendre le dessus sur la défense massicoise et son dernier rempart Jérémy Hakkar (17 arrêts), qui a été « stratosphérique », dixit Thomas Lefebvre. Si bien que l’écart ne descendra jamais en-dessous de -6 (19-13, 45e). Les dernières minutes ressemblent même à du hourra ! handball avant que

Massy fête sa victoire (26-19) par un clapping avec ses supporters. Le premier de l’année 2022.