Handball (ProLigue) : Massy sanctionné par le gendarme financier

Le Massy Essonne Handball a écopé d’un retrait de deux points avec sursis pour non respect du budget prévisionnel au titre de la saison 2021-2022.

« Il ne faut pas s’inquiéter. » Grégoire de Rouffignac, le président du Massy Essonne Handball, se montrait serein après l’annonce de la sanction (retrait de deux points avec sursis) de la Commission nationale d’aide et de contrôle de gestion (CNACG) de la LNH pour non respect du budget prévisionnel de la saison 2021-2022 (1,2 million d’euros). Le dirigeant massicois s’explique : « A Massy, la situation financière est toujours sur le fil et dès qu’il y a des surplus, c’est compliqué. La saison dernière, nous avons été handicapés à cause de l’augmentation des minimas salariaux, mais aussi des coûts de déplacements. Malheureusement, on subit ce que tout le monde subit en société. »

Pour éviter que cette pénalité passe à deux points fermes, le MEHB devra répondre à un calendrier de présentation d’un plan comptable et de gestion. Massy n’est d’ailleurs pas la seule équipe à avoir été sanctionné par la CNACG puisque Strasbourg et Sarrebourg ont écopé d’un point de pénalité ferme et deux avec sursis tandis que Caen a écopé de la même sanction que Massy. Bordeaux, Valence et Villeurbanne ont eux reçu un simple avertissement. « Ce n’est pas anxiogène. On connaît cette situation et on travaille pour la rétablir. On continue notre développement avec l’intégration de nouveaux partenaires », affirme Grégoire de Rouffignac.