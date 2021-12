Handball [ProLigue] : Massy se reprend

Chahuté en début de deuxième période, le Massy-Essonne Handball a su faire le dos rond pour s’imposer face à la lanterne rouge Angers (33-26), ce mercredi soir à l’occasion de la 14e journée de ProLigue. Avec ce succès, les Massicois brisent une série de trois défaites.

Massy a tremblé mais n’a pas cédé. Nul doute que le scénario de la calamiteuse défaite (30-31) contre le promu Villeurbanne a servi de leçon aux hommes de Thomas Lefebvre. Le début de match ne laissait pourtant présager d’aucune difficulté pour les Lions. Grâce à de belles séquences défensives et à leur gardien Jérémy Hakkar (14 arrêts), les Massicois prennent rapidement les devants au tableau d’affichage (4-2, 7e puis 6-3, 9e). En défense, les Lions sont également présents. Une énergie défensive qui permet aux partenaires d’Antoine Gros de récupérer de nombreux ballons. Et de vite se projeter en attaque pour le plus grand bonheur des ailiers Antoine Conta (6 buts) et Junior Réault (7 buts), qui ont rendu fou Mohamed Aly, remplacé avant même la mi-temps du fait de sa piètre prestation dans les cages angevines (1 arrêt). A ce moment-là, tout roule pour Massy, même si les Essonniens encaissent un 3-0 qui maintient Angers dans la partie à la pause (12-8, 20e puis 18-14, 30e).

Un début de deuxième période compliqué

Et puis survient l’écran noir. Le début de seconde période est compliqué pour les partenaires de Corentin Boé. Comme s’ils avaient laissé leur efficacité offensive aux vestiaires. Métamorphés sous la houlette de leur gardien Maxence Rizzi (10 arrêts), les Angevins refont leur retard (22-22, 44e). Mais Angers ne parvient pas à faire la bascule. Après avoir laissé passer la tempête, Massy se remet la tête à l’endroit et sanctionne une formation angevine, qui explose en vol lors des vingt dernières minutes (25-23, 48e puis 28-24, 51e). L’expulsion de Steeven Corneil pour un mauvais geste au visage d’Arthur Muller n’arrange pas les affaires des hommes d’Issam Tej, qui repartent du COS les valises pleines (33-26). « Encore une fois, quand on ne prend que 17 buts en attaques placées, on gagne notre match. Comme sept fois cette saison. En effet, on a eu un moment de latence mais sur des arrêts de gardien, pas sur des situations d’échecs en attaque. Le groupe a eu du caractère pour aller chercher ce succès. On met plus de 30 buts ce soir et on en prend que 26 donc je suis satisfait. Maintenant, il faut terminer le travail à Sarrebourg ce samedi avant de partir en vacances », confie Thomas Lefebvre, le coach massicois.