Handball [Proligue] : Massy s’effondre

Malgré une première période de haut-vol, le Massy-Essonne Handball n’a pas réussi à tenir la distance face aux Septors de Saran (24-29), ce soir à l’occasion de la 16e journée de Proligue.

Une soirée à double visage pour le MEHB. Un premier acte radieux durant lequel les hommes de Jérémy Roussel ont croisé le fer tout en se montrant froid comme une lame devant les cages d’un apathique Nicolas Gauthier, l’ex-portier massicois. Puis un deuxième acte complètement l’inverse où Massy aura montré un visage beaucoup trop brouillon avec de nombreuses pertes de balles et maladresses conjuguées à un cruel manque d’essence dans le moteur. Pourtant, tout avait si bien commencé pour les Massicois, intraitables en défense. Alternant tantôt une défense étagée tantôt une défense stricte, les Essonniens ont fait subir un véritable calvaire à Saran en première période (15-11). « Avant la rencontre, on avait pris le pari de défendre ainsi, ce qui allait nous coûter beaucoup d’énergie », confie Johann Caron, le capitaine massicois.

Massy a manqué de fraîcheur

Le défenseur essonnien ne s’est pas trompé. Au retour des vestiaires, les partenaires d’Edson Imare ont cherché leur second souffle mais ne l’ont jamais trouvé. Pire, les Septors en ont profité pour prendre les commandes de la partie à un quart d’heure du terme de la rencontre (22-23, 46e). S’en est suivi un véritable bras de fer dont les biceps des Septors feront la différence dans le money-time (24-26, 53e puis 24-29, 59e). « On perd quatre ballons en première période et onze en deuxième. C’est beaucoup trop. On rate des occasions de conforter notre écart à cause de la fatigue. Ce qui remet Saran dans la partie. Défensivement, on se désunit et on perd le fil de notre jeu offensif. Saran a su être patient et attendre son moment », avoue Jérémy Roussel, l’entraîneur du MEHB qui espère rectifier le tir ce mardi à Strasbourg (20h15).