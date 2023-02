Handball [ProLigue] : Massy s’enlise

Quatrième défaite à domicile de la saison vendredi soir pour des Lions passés complètement au travers avant de venir mourir à une longueur de Valence en toute fin de match (28-29).

Soirée cauchemardesque pour Massy, qui recevait le mal classé Valence et qui s’est incliné 29 à 28, hier soir au COSEC Pierre-de-Coubertin. Tout avait pourtant bien commencé pour les Lions avec un but d’Arthur Muller aux 9 mètres (1-0, 2e) et deux arrêts de Jérémy Hakkar face à Fréchou. Mais que dire de la suite…

Complètement dépassés, les Essonniens subissent les assauts d’une équipe drômoise bien décidée à jouer sa carte à fond avec un jeu risqué mais payant, comme sur ces deux interceptions de Butto et Soutarson (1-6, 9e). Il faut également souligner le manque de réussite des coéquipiers de Thibault Chevalier… Coup sur coup, Muller et Boé ne cadrent pas leur jet de 7 mètres ! De quoi autoriser l’échappée de Valence au tableau d’affichage (4-13, 23e). Une véritable humiliation. « C’est catastrophique de démarrer aussi mal, déplore Thomas Lefebvre, quand tu ne mets pas les ingrédients nécessaires : rigueur, intensité et technique, et bien tu perds… » Même le lancement du célèbre Eye of the tiger, le tube planétaire du groupe Survivor et bande originale du film Rocky III, ne parvient pas à sortir les Lions de leur torpeur, lesquels paient peut-être au prix fort l’absence d’entraînement de jeudi, les installations sportives de la ville étant restées fermées pour cause de grève.

Ce n’est que dans le dernier quart d’heure que les hommes de Thomas Lefebvre relèvent la tête, mais encore profitent-ils d’une double supériorité numérique (18-23, 46e). Le public du COS retrouve de la voix à mesure que l’écart se réduit (23-26, 52e). Malgré une fin de match intense, le miracle n’aura pas lieu. Revenus à deux longueurs après un but d’Alexandre Aguilar au pivot (25-27, 56e), puis à une encablure des Drômois grâce à Elyas Bouadjadja (26-27, 57e), les Lions calent au moment de conclure (28-29, final). « On ne joue que le dernier quart d’heure et ça a bien failli être suffisant, constate Thomas Lefebvre, mais cela ne fait que renforcer notre désarroi ».