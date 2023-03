Handball (ProLigue) : Massy subit la loi du leader

Malgré une première période accrochée, les Lions n’ont rien pu faire pour contrecarrer les plans de Dijon. Les play-offs s’éloignent définitivement.

Match de gala ce vendredi soir au COS Pierre-de-Coubertin, puisque le MEHB recevait le leader de ProLigue, Dijon, pour le compte de la 22e journée de championnat. Un très gros morceau en perspective pour les hommes de Thomas Lefebvre à la peine depuis le début de l’année et qui restaient sur cinq défaites consécutives.

Le début de match laisse d’ailleurs présager le pire, puisqu’entre approximations dans les transmissions de balle et déchets aux tirs, les Lions prennent le bouillon (2-7, 11e). Pas d’autre solution que de commander un temps-mort précoce. « On démarre à nouveau complètement à l’envers », fustige Thomas Lefebvre. L’entraîneur trouve toutefois les mots justes et les partenaires de Junior Réault reviennent à une longueur (10-11, 23e). En début de seconde période, Thibault Chevalier remet même les compteurs à zéro (17-17, 35e).