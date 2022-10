Handball [ProLigue] : Massy surclassé

Le Massy-Essonne Handball n’a jamais existé vendredi soir face aux Septors de Saran lors de la 7e journée de ProLigue. Battu 28-17, le MEHB s’est même sabordé tout seul en concédant de nombreuses pertes de balles.

Vingt-quatre ballons perdus. La statistique est incroyable mais elle est bien réelle pour le Massy-Essonne Handball. « On a été très mauvais techniquement. Qu’est-ce que l’on peut espérer dans un match où l’on perd autant de ballons ? Malheureusement pas grand chose », lance, désabusé, Thomas Lefebvre, l’entraîneur massicois. Des déconvenues qui ont coûté cher face à des Septors qui n’en demandaient pas tant. Et ce dès le début de la partie (1-5, 8e). Après un premier temps mort du technicien massicois, Massy parvient à revenir (8-10, 21e) mais va exploser dans la durée (10-17, 32e). Entre pertes de balles, mauvais choix et malchance, Massy n’y arrive tout simplement pas et compte cinq unités de retard à la pause (10-15).

Un match à oublier pour Massy

Sans être impérial, Saran récite sa partition en profitant des (trop nombreux) ballons perdus des locaux (16-25, 45e). En difficulté en défense, les partenaires de Junior Réault ne sont pas plus inspirés offensivement avec seulement dix-sept buts inscrits en soixante minutes. La faute également au gardien Dan Tepper étincelant en deuxième période dans les cages loirétaines (8 arrêts). « D’habitude, on arrive à inscrire trente buts. C’est le premier match où l’on déjoue en attaque. On a vraiment souffert en deuxième mi-temps. On n’a jamais réussi à trouver une solution face à leur défense étagée. Saran a fait un meilleur match que nous. Il n’y a pas photo. Sur le plan technique, il n’y a pas eu photo », avoue Lefebvre, désormais tourné vers le déplacement à Pontault-Combault vendredi prochain.