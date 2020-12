Handball [Proligue] : Massy surpris par Billère

Pour son dernier match de l’année au COS, le Massy-Essonne Handball (5e) a subi la loi de Billère (9e) samedi soir lors de la 12e journée de Proligue. Une contre-performance qui stoppe la bonne série des Massicois (6v, 1n).

Si la défaite inaugurale devant Nancy (24-27) n’avait pas vraiment surpris au vu du calibre de ce dernier, celle de Billère samedi soir fait un peu désordre (20-25). Avec les défaites du leader Nancy face à Dijon (6e, 26-27) et de Sélestat (7e) devant Cherbourg (2e, 22-26) ainsi que le match nul de Pontault-Combault (3e) à Besançon (10e, 26-26), les joueurs de Jérémy Roussel avaient une occasion en or de s’installer sur le podium de la Proligue. « Les résultats d’hier (ndlr : vendredi) auraient dû nous alerter », confie à chaud le technicien essonnien.

Un match à oublier

Précipitation. Pertes de balles. Échecs au tir. Peu d’arrêts de gardien. Même Junior Réault a raté tous ses penaltys (0/2) alors qu’il tourne à presque 80% dans cet exercice (23/30). Hier soir, rien, absolument rien n’a été en faveur de Massy. Et ce, dès les premières minutes de la partie au cours desquelles le MEHB a passé son temps à courir après le score (2-4, 9e puis 9-13, 27e). A la pause, le lion massicois est groggy et accuse déjà six longueurs de retard (9-15) sur des Béarnais portés par un Joris Labro dans un bon soir dans ses cages (10/18 à 56%). Tout le contraire de la paire massicoise qui n’aura réaliser que 12 arrêts sur l’ensemble du match (10 pour Ivah, 2 pour Hakkar).

« Une équipe de poulets sans tête »

Et les affaires ne vont pas s’arranger au retour des vestiaires pour les coéquipiers du capitaine Johann Caron (12-19, 38e puis 16-21, 47e). Jérémy Roussel tente alors le tout pour le tout en changeant de défense ainsi que de nombreuses rotations. Mais rien ne changera.

« Je pense que l’on aurait pu jouer pendant six heures sans gagner ce match. Billère a affiché beaucoup de sang-froid, de maîtrise et d’efficacité. On n’est pas rentré dans ce match avec le curseur placé au bon endroit dans la conviction et dans l’agressivité. J’ai eu l’impression d’avoir eu une équipe de poulets sans tête, lance le coach massicois, conscient que son équipe a raté son match. On est passé à côté. Ça arrive. Dans une saison, il y a toujours un ou deux matchs où l’on passe au travers. Mon sentiment est qu’il y a beaucoup de fatigue et que la pause va faire du bien. »

Mais avant la trêve, les partenaires d’Edson Imare auront un périlleux déplacement à négocier vendredi prochain (20h30) contre Cherbourg (2e) qui reste sur quatre succès de rang.

Jérémy Andrieux

MASSY – BILLERE : 20-25 (9-15). Arbitres : MM. Bounouara et Sami.

Massy. Gardiens : Ivah (10/29), Hakkar (2/8). Joueurs de

champ : Coache, Halimi (1/1), Cramoisy (0/2), Bouity (2/2 dont 1/1 sur pen.), Suretet (1/1), Caron (cap.), Réault (3/8 dont 0/2 sur pen.), Bellahcene (0/2), Laplace (1/1), Conta (1/1), Serinet (4/7), Aguilar (3/5), Imare (5/12). Entr. : Roussel.

Billère. Gardiens : Labro (14/31 dont 1/2 sur pen), Lombes (0/1). Joueurs de champ : Jimenez (4/10), Reig-Guillen (2/4), Theodolin, Beauchef (0/2), Doudeau (2/5), Vergely (6/7), Gros, Tournellec (1/3), Lefebvre (3/3), Boe (7/12), Castaing, Formeau. Entr. : Deherme.