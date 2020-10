Handball [Proligue] : Massy taille patron

En démonstration des deux côtés du terrain, le Massy-Essonne a surclassé Besançon (32-25) vendredi soir pour s’offrir sa première victoire de la saison en Proligue.

Après deux défaites inaugurales contre Nancy (24-27) et à Sélestat (25-30), le MEHB avait misé gros lors de la réception de Besançon et de l’ex-Massicois Luka Brkljacic pour lancer sa saison. C’est chose faite. Et avec la manière ! Une défense en béton armée, combinée à une attaque de feu, aura laissé une formation bisontine sans solution. « On a mis les bons ingrédients pour faire une performance ce soir (ndlr : vendredi). Dès que l’on peut s’appuyer sur une défense solide, on permet à nos gardiens de se mettre en valeur. Je me suis régalé avec les jeunes qui ont fait preuve de culot et de talent », sourit Jérémy Roussel, enchanté de la prestation de ses deux pépites, Thibault Chevalier et Florent Suretet (tous deux 5 sur 5 aux tirs). Le premier a percé à de nombreuses reprises la défense adverse, le second a réalisé une action de grande classe en enrhumant son défenseur avant d’ajuster le gardien d’une magnifique « roucoulette ».

Massy a fait cavalier seul

Si les deux espoirs ont été bons, les autres l’ont été aussi ! Que ce soit dans le secteur défensif où le capitaine Johann Caron, Pierre Halimi et Jules Portet ont bougé une bien pale attaque de Besançon. Sur le plan offensif, Junior Réault et Nassim Bellahcene ont été impeccables sur les penaltys (respectivement 5/5 et 3/3) et Edson Imare (5/5) a réalisé de belles envolées qui ont permis à Massy de compter jusqu’à douze buts d’avance lors du deuxième acte (25-13, 42e). Après deux sorties moyennes dans les cages, Gautier Ivah a répondu présent en écœurant les assauts bisontins (10 arrêts). A noter également le retour de Valentin Laplace un an et demi après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments croisés). Avec cœur et caractère, le MEHB a prouvé qu’il était bien de retour dans la course aux play-offs, pour le plus grand bonheur des presque 200 supporters présents au COS vendredi soir.