Handball [Proligue] : Massy termine en fanfare

Après deux sorties ratées contre Strasbourg (29-30) et à Sarrebourg (28-33), le Massy-Essonne Handball a rectifié le tir pour son dernier match de la saison régulière en dominant largement (42-37) une faible équipe du SCO d’Angers, lanterne rouge de Proligue.

De l’attaque, de la course et… de l’attaque. Un véritable festival offensif ! Vous l’aurez compris, ce dernier match de saison régulière aura plus eu des allures de All Star Game que d’un match classique de championnat. La faute à une rencontre sans enjeu entre un MEHB qualifié pour les barrages et un SCO d’Angers déjà relégué en N1. Cependant, les Lions se devaient de retrouver de la confiance après s’être manqués à Sarrebourg la semaine passée (28-33). Si la défense massicoise a été loin d’être parfaite, l’attaque essonnienne s’est montrée inspirée grâce à son infatigable Junior Réault (6 buts) ainsi qu’à Florent Suretet (5 buts), qui a donné le tournis à la défense adverse. Une de plus qui a subi les vifs appuis de l’ex-joueur d’Ivry.

Place à Cherbourg mercredi en barrage aller

Dans une rencontre où Massy n’a jamais été inquiétée par la lanterne rouge de Proligue, Jérémy Roussel, l’entraîneur du MEHB, a pu procéder à une large revue d’effectif, lui qui a dû composer avec les absences de Genèse Bouity et d’Alexandre Aguilar, indisponible jusqu’à la fin de saison. Rapidement, les Lions vont rapidement prendre les devants pour s’échapper petit à petit (7-3, 5e puis 17-12, 18e). Ils inscriront la bagatelle de 23 buts… en une mi-temps. Le rouleau compresseur continue en deuxième période face à des défenseurs angevins aux abonnés absents (29-21, 36e puis 35-27, 48e). « On est content d’avoir gagné mais j’espère que dans un autre contexte, on prendra moins de buts, plaisante Jérémy Roussel, l’entraîneur massicois, déjà tourné vers le barrage aller de Proligue mercredi prochain contre Cherbourg (18h au COS). C’était difficile ces dernières semaines d’être concentrés et mobilisés. On est très content que la saison soit terminée. On est ravi d’attaquer les play-offs car c’était loin d’être gagné. »