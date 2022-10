Handball [ProLigue] : Massy trop juste

Le Massy-Essonne Handball a concédé sa deuxième défaite de rang ce vendredi en s’inclinant contre le promu Bordeaux/Bruges/Lormont (24-28) au centre omnisports Pierre-de-Coubertin à l’occasion de la 4e journée de ProLigue.

Privés de Elyas Bouadjadja (épaule), Florent Suretet (main), Arthur Muller (mollet) ou encore d’Antoine Gros (pied), les Massicois étaient diminués avant la réception de l’ambitieux promu Bordeaux/Bruges /Lormont. « Avec les absences, je travaille toute la semaine pour organiser au mieux les différents profils que j’ai à disposition. Mais c’est parfois compliqué pour le jeu à six contre six », confie Thomas Lefebvre, l’entraîneur massicois. Après des premières minutes équilibrées (7-7, 11e puis 11-11, 25e), Bordeaux prend un petit matelas d’avance juste avant la pause (12-15). Une avance de trois unités que les Massicois traînent comme un boulet durant la deuxième période. Malgré ce retard, Massy s’accroche. Avec une défense agressive, les Lions récupèrent des ballons et procèdent en contre-attaque avec Junior Réault (18-19, 42e) pour revenir à une petite unité des Girondins.

Un regain d’énergie qui ne sera malheureusement pas suffisant pour Massy, asphyxié par les attaques placées des hommes de Philippe Gardent (22-26, 26e), l’entraîneur bordelais pouvant remercier son gardien Lukas Gurskis qui aura éteint Massy en deuxième période (13 arrêts). « Il y a des moments où dans le jeu, on bricole ! Donc à cause de ça, on perd plusieurs ballons importants. On est diminué mais malgré tout, il y a un très bon état d’esprit. Tout le monde donne pour le groupe », lance Thomas Lefebvre. Une semaine après la lourde défaite à Dijon (31-39), le MEHB concède son premier revers à domicile de la saison face à Bordeaux (24-28). « On a perdu contre Dijon qui a annoncé le haut des play-offs et Bordeaux qui a un budget quatre fois supérieur au nôtre. On reste dans notre coin, même si on a réussi à faire des bons matchs. Le match à prendre, c’est celui de la semaine prochaine contre Sarrebourg », annonce le coach massicois.