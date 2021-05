Handball [Proligue] : Rien n’est perdu pour Massy

Défait à domicile par Cherbourg à l’occasion du barrage aller de Proligue (24-25) mercredi soir, le Massy-Essonne Handball a pris un coup derrière la tête mais reste encore dans la course pour le Final four.

Scénario cruel mercredi soir au centre omnisports Pierre-de-Coubertin. En tête à l’entame de la dernière minute, le MEHB a craqué, s’inclinant d’un petit but (24-25). « On a fait le match que l’on voulait mais ça n’a pas suffi pour gagner. On a combattu avec nos armes face à une belle équipe de Cherbourg. On est très fier de cette première manche et j’espère que l’on sera aussi fier à l’issue de la deuxième », confie Jérémy Roussel, l’entraîneur massicois.

Attendu comme un match serré, ce choc à tenu toutes ses promesses entre deux formations qui ont passé le premier quart d’heure à s’observer. Classique dans un match de play-offs (3-3, 6e puis 7-7, 14e). Massy déroule son jeu rapide et Junior Réault (6 buts) régale la centaine de supporters présents en tribune. Non satisfait de la performance du futur portier massicois Eddy Saint-Cyr — pourtant en forme avec trois arrêts dans les cages de Cherbourg —, Frédéric Bougeant, le coach normand, décide de faire rentrer Dan Tepper. Un choix payant puisque le gardien israélien va effectuer de nombreuses parades pour permettre aux Manchois de faire la course en tête (7-8, 16e puis 10-12, 25e) et regagner les vestiaires avec un but d’avance (11-12).

A la mi-temps d’un intense combat

Le deuxième acte ressemble à une véritable partie d’échecs. Cherbourg s’échappe dans un premier temps (12-14, 38e) avant de voir Massy revenir à hauteur (18-18, 47e) grâce à un Jérémy Hakkar hystérique dans les cages (11 arrêts). Massy parvient même à passer devant (23-21, 56e) avant de s’écrouler dans la dernière minute. Dur pour les Massicois qui auraient pu compter sur un petit matelas de sécurité avant de se rendre à Cherbourg, ce samedi (18h). « L’écart est si faible qu’il est anecdotique. Rien n’est joué », lance Jérémy Roussel, déjà tourné vers le match retour.