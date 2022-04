Handball [ProLigue] : Tout le monde est content (ou presque)

Les Massicois ont réalisé l’exploit de battre à nouveau l’US Ivry (33-30) vendredi soir au centre omnisports qui, malgré sa défaite, a assuré son billet retour pour la StarLigue.

Les victoires du Massy Essonne Handball au centre omnisports Pierre-de-Coubertin sont traditionnellement conclues par un clapping avec le public. Vendredi soir, les spectateurs massicois ont eu droit à un « méga clapping » pour fêter à la fois leur succès contre le leader Ivry (33-30) et la montée du club val-de-marnais en StarLigue du fait de la défaite de son dauphin Pontault-Combault à Dijon (24-25). Mais les Ivryens n’avaient pas la tête à faire la fête. Revanchards après avoir concédé en début de saison contre les Massicois leur seule défaite à ce jour (28-32), les partenaires de Mate Sunjic étaient bien décidés à laver l’affront. Mais un derby reste un derby.

Hakkar : « On voulait réaliser un match plein »

Et si sur le papier, les Val-de-Marnais étaient largement favoris, les Essonniens ont montré un très beau visage sur le parquet. « On voulait rebondir après notre prestation de la semaine passée à Pontault (30-32) où l’on avait manqué de constance. On voulait réaliser un match plein et prendre du plaisir », commente Jérémy Hakkar, le gardien du MEHB, auteur d’un match solide (13 arrêts). Mission accomplie pour les hommes de Thomas Lefebvre qui, malgré plusieurs infériorités en première période (4), mènent les débats (6-3, 12e). De retour après avoir manqué le déplacement à Pontault-Combault la semaine passée (30-32) pour cause de grippe, Arthur Muller fait parler sa précision à 7 mètres (4/4 en première période). Agressive et solidaire, la défense massicoise met en échec les tireurs adverses et Jérémy Hakkar se montre impeccable dans ses cages. « Il est vraiment phénoménal », chante le public massicois à juste titre. Et même si Ivry recolle à 10-8 (24e) par l’intermédiaire d’Aymeric Zaepfel, Massy ne lâche rien et s’offre cinq longueurs d’avance à la pause grâce à un Antoine Conta chirurgical (6/6).

Massy mène de huit buts

Au retour des vestiaires, Massy réussit à maintenir l’écart sous la houlette de son capitaine Junior Réault, auteur de quatre buts en moins de dix minutes. Déchaînés, les Essonniens enfoncent le clou et l’écart grimpe très vite à +8 (24-16, 42e) sur un contre de l’arrière Antoine Gros. Si bien qu’à un quart d’heure de la sirène, on se demande ce qui peut arriver aux Lions en ce vendredi soir pluvieux. Tellement pluvieux que la rencontre a été décalée de dix minutes en raison d’une fuite liée aux fortes intempéries.

Le changement de defense des Ivryens en 2-4 avec une individuelle stricte sur les demi-centres Corentin Boé et Hugo Jullian a gêné quelque peu les Massicois qui trouvent néanmoins des solutions sur les ailes.

Ivry n’est pas leader pour rien et parvient à réduire la marque (28-25, 53e). Les cinq dernières minutes sont irrespirables dans un COS en fusion où chaque but est fêté par les supporters des deux camps. Mais les Massicois gardent la main et s’offrent une deuxième victoire de prestige contre Ivry sous les yeux d’Olivier Girault, l’ex-président de la Ligue Nationale de Handball. « Je suis très content de l’investissement défensif des joueurs qui a été énorme ce soir, apprécie Thomas Lefebvre, l’entraîneur massicois. Maintenant, on a notre destin entre les mains pour aller chercher la qualification pour les phases finales. »

Aymeric Fourel

MASSY – IVRY : 33-30 (16-11). Arbitres : MM. Bailly et Magnier. Spectateurs : 700 spectateurs environ.

MASSY. Gardiens : Hakkar (52 min., 13 arrêts sur 2 tirs), Saint-Cyr. (1 min, 0/2). Joueurs de champ : Boé (6 buts sur 7 tirs), Halimi (0/1), Gros (2/5), Réault (cap.) (7/7), Conta (6/7), Aguilar (3/3), puis Muller (8/11 dont 5/5 pen.), Chevalier (0/1), Jullian (0/2), Bellahcene, Suretet (1/1). Entr. : Lefebvre. Non entrés : Coache, Sol.

IVRY. Gardiens : Sunjic (cap.) (40 min, 7 arrêts sur 32 tirs), Bernard (9 min, 1/8). Joueurs de champ : Bozovic (3 buts sur 7 tirs), Carrière (3/4), Martinez (0/2), Petit (6/9 dont 3/3 pen.), Zaepfel (5/8), Dourte (4/5), puis Ooms (1/2), Chatti (1/2), Cochery (4/7), Mohamed (2/3), Vorkapic (1/1), Davyes. Entr. : Quintallet. Non entrés : Longerinas, Carrère.

Deux minutes : Halimi (3’40), Chevalier (21’46, 27’46), Gros (30′) à Massy ; Ooms (20’31), Martinez (31’16), Vorkapic (39’40) à Ivry.