Handball [ProLigue] : Une défaite qui coûte cher

Contre toute attente, les Lions ont complètement déjoué à domicile contre Caen. Les play-offs s’éloignent.

Contre une formation de Caen complètement démobilisée – les Vikings restaient sur une vilaine série de sept défaites consécutives – les Massicois n’avaient pas le droit à l’erreur ce vendredi soir au COSEC Pierre-de-Coubertin. En effet, pour obtenir leur ticket pour les play-offs, les partenaires de Junior Réault visent un parcours sans faute à l’occasion des quatre dernières journées de la saison régulière pour rattraper leur retard sur la 6e place.

Mais les Lions butent sur leur ancien partenaire, Justin Portat, auteur d’une solide prestation entre les barres calvadosiennes. De quoi virer en tête à la pause pour des Vikings jouant crânement leur chance malgré quatre exclusions temporaires contre aucune côté Massy (17-18, 30e). « Nous avons été totalement absents en défense dès le début de la rencontre, juge Thomas Lefebvre, mais le problème c’est que nous n’avons jamais été en mesure de rectifier le tir ». Effectivement, au retour des vestiaires, Justin Portat hausse encore son niveau de jeu et réalise cinq arrêts de rang dont un sur un jet de 7 mètres d’Arthur Muller. Résultat, les Normands s’échappent (18-23, 38e). « C’est un match complet de l’équipe et une grosse prestation personnelle avec des arrêts sur quasiment tous les Massicois » juge le héros du jour. Pour tenter de combler leur retard, les Essonniens évoluent à sept joueurs de champ en faisant sortir Jérémy Hakkar. Du pain béni pour Alexian Trottet, qui inscrit deux buts coup sur coup dans une cage déserte (21-28, 46e). Incapables de réagir, les Massicois sombrent et s’inclinent sur le score sans appel de 40 à 29 après un ultime arrêt de Justin Portat devant Junior Réault. Il s’agit de la plus large défaite des hommes de Thomas Lefebvre cette saison au COSEC Pierre-de-Coubertin et sans doute scelle-t-elle le destin du MEHB. Car avec déjà six défaites à domicile, peut-on réellement envisager de se qualifier pour les phases finales ?