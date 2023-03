Handball (ProLigue) : Vague de départs à Massy

Plusieurs joueurs ne seront plus dans l’effectif du Massy Essonne Handball la saison prochaine.

Si, pour l’instant, le Massy-Essonne Handball n’a annoncé aucune arrivée au sein de son équipe fanion pour la saison prochaine – alors que d’autres clubs ont pratiquement bouclé leur recrutement –, trois départs ont, eux, été actés. Il s’agit du pivot Alexandre Aguilar, de l’arrière gauche Arthur Muller et de l’ailier droit Valentin Laplace qui prendront respectivement la direction de Billère (ProLigue), Pontault-Combault (ProLigue) et Besançon (ProLigue). « Aujourd’hui, je ne me retrouve plus dans les valeurs de Massy qu’il y avait au début, concède Alexandre Aguilar (31 ans), qui aura passé cinq saisons sous les couleurs massicoises et qui n’aurait pas été contre de prolonger sa carrière dans l’Essonne. Avec le club, nous n’avons pas réussi à tomber d’accord. Et puis l’opportunité de Billère s’est présentée. Je l’ai saisie. » Cette saison, Arthur Muller faisait son retour à Massy après un exil à Saran (ProLigue). Une saison qu’il a vécue différemment par rapport à son premier passage (2019-2020). « Il y a trois ans, on était une belle bande de potes avec un côté familial qui me plaisait énormément ! Aujourd’hui, ça a changé et ce n’est plus comme ça, avoue l’arrière gauche de 28 ans, qui s’est engagé en faveur de Pontault-Combault (ProLigue) la saison prochaine. Il y a un vrai projet de montée avec une équipe pour jouer les premiers rôles. »

Après de nombreuses saisons sous le maillot des Lions, Valentin Laplace a, lui aussi, décidé de quitter son club formateur à la fin de la saison. Le club massicois a donc décidé de le libérer de sa dernière année de contrat. « J’ai un petit pincement au cœur de quitter mon club formateur, car c’est le club qui m’a fait grandir. J’avais la chance d’avoir un club qui me suivait et qui me proposait un poste de numéro un pas comme à Massy où je partage le poste », confie l’ailier droit de 25 ans.

Fin de carrière pour Junior Réault

Ces trois départs ne devraient pas être les seuls dans les rangs du MEHB puisque, selon nos informations, le demi-centre Corentin Boé devrait lui aussi partir en fin de saison, tout comme le capitaine Junior Réault (35 ans) qui mettra un terme à sa carrière. C’est donc un immense chantier qui se profile à l’intersaison pour Thomas Lefebvre et son staff afin de construire le MEHB version 2023-2024.