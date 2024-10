Hockey sur glace (Coupe de France) : Evry/Viry logiquement battu par Cergy-Pontoise

Les Jets d’Evry/Viry (D2) n’ont rien pu faire pour faire déjouer la force de frappe offensive des Jokers de Cergy-Pontoise (Ligue Magnus) mardi soir sur la glace de la patinoire des Lacs de Viry-Chatillon à l’occasion du 2e tour de la Coupe de France (1-12).

Il n’y a pas eu de miracle. Comme l’an passé face aux Dragons de Rouen (0-11), les Jets d’Évry/Viry ont une nouvelle fois mordu la poussière face à une écurie de Ligue Magnus. Cette fois-ci, ce sont les Jokers de Cergy-Pontoise qui ont mené la vie dure aux Essonniens mardi soir sur la glace de la patinoire des Lacs de Viry-Chatillon (1-12). « C’était comme on avait prévu : un match difficile contre une équipe de Ligue Magnus. On apprend, ça fait partie de l’expérience qui nous servira pour le reste de la saison. On a fait mieux que contre Rouen en inscrivant un but. On est content d’avoir pu jouer dans une patinoire pleine avec une belle ambiance », souffle Jérémy Pigeot, le capitaine évryen.

Uen rencontre à sens unique

« On veut tenir le plus longtemps possible », annonçait Franck Férey quelques jours avant ce match de gala. Malheureusement, la consigne n’a pas été respectée par ses joueurs. Après trente secondes de jeu, les Jokers de Cergy-Pontoise avaient déjà trouvé l’ouverture par l’intermédiaire de l’attaquant finlandais Aleksi Hämäläinen (0-1, 1re). La suite du premier acte est à sens unique. Acculés dans sa partie de terrain, les Jets subissent les assauts incessants de Cergy qui en profite pour inscrire deux autres buts avec des réalisations de Vincent Melin (0-2, 6e) et Sayam Limtong (0-3, 15e). A la fin du premier tiers, le break est déjà fait (0-3).

Jérémy Pigeot sauve l’honneur

Le deuxième tiers est une copie conforme de la première période où les joueurs du Val-d’Oise ne laissent aucune opportunité à Évry/Viry de marquer. Au contraire, Cergy-Pontoise en profite pour aggraver la marque avec notamment un doublé en fin de période de l’attaquant canadien Danick Bouchard (0-7, 34e puis 0-8, 35e). Hors sujet, les Jets parviennent néanmoins à sauver la mise en inscrivant un but de la part du capitaine Jérémy Pigeot juste avant la fin du deuxième tiers (1-8, 40e). Comme lors des deux premières périodes, Cergy-Pontoise étouffe son adversaire du soir avec quatre nouveaux buts. L’attaquant des Jokers, Sayam Limtong, clôture le calvaire avec une dernière réalisation pour les visiteurs (1-12, 60e). Cergy-Pontoise sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale.

Jérémy Andrieux

JETS D’EVRY/VIRY (D2) – JOKERS DE CERGY-PONTOISE (Ligue Magnus) : 1-12 (0-3, 1-5, 0-4). Arbitres : MM. Douchy et Rauline.

But pour Evry/Viry : Pigeot (40e, assist. Novotny).

Buts pour Cergy-Pontoise : Hämäläinen (1re, assists. Welsh et Hostein), (57e, assist. Bouchard) ; Melin (6e, assists. Myllymaa et Welsh) ; Limtong (15e, assists. Myllymaa et Melin), (31e, assists. Theodore et Gorsanvos), (60e, assists. Perrenoud et Hostein) ; Theodore (27e, assists. Myllymma et Bouchard) ; Welsh (30e, assists. Hostein et Brites) ; Bouchard (34e, assists. Coulombe et Hämäläinen), (36e, assists. Theodore et Myllymaa), (43e, assists. Hämäläinen et Shalei) ; Coulombe (45e, assist. Hämäläinen).