Hockey sur glace (féminin élite) : Évry/Viry se relance mais Tours fonce vers le titre

Battues par les Remparts de Tours vendredi après-midi (3-5) en ouverture du carré final du championnat Elite, les féminines des Jets d’Évry/Viry ont rectifié le tir ce samedi sur la glace de la patinoire des Lacs de Viry-Chatillon en écartant les Rafales de l’entente Occitanie (7-3).

« Après cette défaite en ouverture contre Tours, on va tout faire pour décrocher la deuxième place devant notre public. » Dès le buzzer de fin de match, Yann Pflieger, le coach des Jets d’Evry/Viry, le savait. Les rêves du premier titre de champion de France de l’histoire des Jets ont explosé en vol vendredi soir après le revers concédé (3-5, buts de Laurent, Casanova et Parment) contre les Remparts de Tours, triple tenantes du titre. « Je suis quand même fier de mon équipe qui a tout donné et qui a respecté le plan de jeu demandé. Mais on a fait face à une équipe de Tours plus homogène et habituée de ce genre de rendez-vous », explique l’entraîneur évryen.

Ce samedi, l’équipe essonnienne s’est remise la tête à l’endroit à l’occasion du second match de ce carré final du championnat Elite contre les Rafales de l’entente Occitanie (7-3). Emmenées par une Emmanuelle Passard des grand soirs, auteure d’un triplé dans le premier tiers-temps, les féminines des Jets d’Evry/Viry n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires pour conclure un premier acte de rêve (4-0). La deuxième période est plus équilibrée avec deux buts inscrits seulement de part et d’autre. L’attaquante des Jets, Shana Casanova (39e) répond à Lisa Quadriga (34e) pour mener 5-1 à l’entame du troisième tiers temps. Largement devant à l’approche de l’ultime période, les Evryennes sécurisent le gain de la rencontre avec notamment le quatrième but d’Emmanuelle Passard (6-3, 49e) et une réalisation de Bethan Calvert pour clôturer le festival offensif essonnien (7-3, 54e).

Dernier match contre Occitane ce dimanche

Les joueuses de Yann Pflieger auront l’occasion de décrocher la médaille d’argent de ce carré final ce dimanche (15h40) face aux Brûleuses de Loup de Grenoble, qui se sont inclinées de peu contre les Remparts de Tours (1-2) plus tôt dans l’après-midi. Vainqueures d’Évry/Viry et de Grenoble, les Tourangelles ont l’opportunité de réaliser le grand chelem avec un troisième succès ce dimanche (11h40) face aux Rafales de l’entente Occitanie. Et au vu du niveau de jeu proposé, on ne voit pas comment Tours pourrait être privé d’un quatrième sacre hexagonal.

Jérémy Andrieux