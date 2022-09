Hockey sur glace : Kévin Ledoux, un Jets pour toujours

Enfant des Jets d’Evry/Viry, Kévin Ledoux (38 ans) a mis un terme à une carrière longue de trente ans avec le club phare de l’Essonne.

Lors de la reprise de l’entraînement des Jets d’Evry/Viry (D2) le 17 août dernier, plusieurs joueurs manquaient à l’appel. C’était le cas de Kévin Ledoux. L’emblématique attaquant des Jets (202 buts en 312 matchs) a pris sa retraite la saison dernière après trente ans de bons et loyaux services avec le club essonnien. Après avoir connu les Peaux Rouges d’Evry (1990- 2002 puis 2009-2014) et les Jets de Viry (2002-2009), « Kéké » s’est exilé du côté de Bercy pour jouer une saison (2014-2015) avec les Français Volants. « C’est probablement la plus belle équipe dans laquelle j’ai évolué. Mais c’est aussi mon plus gros regret car on s’est fait éliminer en huitièmes de finale du championnat », explique Kévin Ledoux, qui est ensuite revenu dans l’Essonne sous la bannière des Jets d’Evry/Viry (2015-2022). « J’avais envie de boucler la boucle avec Evry/Viry. J’ai encore les jambes et la niaque pour jouer, mais il faut savoir dire stop au bon moment », lance l’attaquant de 38 ans, qui a vécu une dernière sortie avec de nombreuses péripéties.

Une dernière saison à rebondissements

Après une saison 2021-2022 plus que délicate (avant dernier de la poule A avec 5 victoires pour 13 défaites), les Jets sont contraints de disputer les play-down. Le dernier match contre les Coqs de Courbevoie est décisif. L’équation est simple : Kévin Ledoux et ses partenaires doivent s’imposer pour renouveler leur bail en D2. « J’ai vraiment cru qu’on allait descendre, concède le numéro 12 d’Evry/Viry. On est menés 4-2 à l’entame du dernier tiers. C’était la « cata ». On n’y arrivait pas ! Et puis on apprend que Poitiers a battu Colmar (5-4), ce qui nous sauve car Colmar est sûr de finir dernier et de descendre. » Un soulagement qu’il va vivre avec beaucoup d’émotions lors de la dernière période de sa carrière. « A cinq minutes de la fin du match, mes coéquipiers viennent me remercier, me tapent sur l’épaule. Les larmes montent…Même si on a perdu, l’objectif du maintien est atteint. Je suis très content pour le club car Evry c’est mon club d’enfance et Viry, c’est celui qui m’a fait grandir. »