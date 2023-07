Ils font le tour de l’Ile-de-France à cheval

Tout au long du mois de juillet, des cavaliers font une boucle de 700 kilomètres dans la région.

Du 2 au 30 juillet, six grands passionnés d’équitation parcourent une boucle de 700 kilomètres dans cinq départements de la grande couronne de la région Ile-de-France.

Ces participants sont les premiers à faire le tour de reconnaissance de ce périple équestre francilien, projet réfléchi en 2020.

Sur les pistes et dans les plaines de la grande couronne francilienne

La carte du parcours a été préparée à l’initiative du Comité régional d’équitation d’Ile-de-France, en étroite collaboration avec les comités départementaux concernés et leur commission Tourisme équestre respectives. Le parcours traverse le Val d’Oise, l’Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines avec un détour dans l’Oise qui permet de contourner la zone urbaine de l’aéroport de Roissy. « L’objectif est de pérenniser les itinéraires à cheval et de développer la filière équine avec des balades touristiques », précise Anna Geist, élue au Comité régionale d’équitation en Ile-de-France chargée du Développement du Tourisme équestre. Cinq parcours distincts existent déjà en Essonne.

Un tour d’exception pour les apprentis accompagnateurs de tourisme équestre

Chaque étape représente entre 13 et 35 kilomètres. Au fil des jours, le nombre de participants varie, des chevaux et des cavaliers changent, en fonction des disponibilités et de l’énergie de chacun. La grande majorité se forme pour devenir Accompagnateur de Tourisme équestre (ATE) aux côtés de Jean-Michel Millecamps, président de la commission régionale de Tourisme équestre. « Avec le tour équestre de l’Ile-de-France, ils apprennent dix fois plus de choses qu’un étudiant ATE classique. On éveille l’intérêt des cavaliers confirmés et des amateurs de tourisme nature, on donne du rêve ! » Le groupe a pour mission de suivre le tracé pas-à-pas, de relever les points touristiques forts et les passages difficiles.

L’Essonne parcouru sur cinq jours

Le groupe a démarré son long périple le 2 juillet depuis la Maison du parc naturel régional du Vexin français à Théméricourt, dans le Val d’Oise. Ils ont découvert le département de l’Essonne du 17 au 21 juillet entre Boigneville et Dourdan, en passant par Valpuiseaux, Janville-sur-Juine, Villeconin et Corbreuse. A chaque fois, on a eu le droit à un accueil très chaleureux dans les clubs d’équitation partenaires du tour comme les écuries des Carneaux à Boigneville et le centre équestre de la Juine à Janville-sur-Juine. Ils ont croisé de nombreux chevaux dans les prés, des lapins, des perdrix, ils étaient au contact de la nature de l’Essonne. « C’est un ravissement, le secteur est très beau et on a la chance d’être 80 % du temps à l’ombre des forêts, souligne Jean-Michel Millecamps. Au niveau de la nationale 20, il faut absolument aménager un passage accessible pour la traversée des animaux. » Le groupe a salué le travail effectué est passé sous le pont aménagé par le magasin Auchan Les 5 Fermes.

Faire le tour à cheval de la région offre un nouveau regard sur la région parisienne

Claire, Louison, Lydie, Pauline, Eric découvrent la diversité des paysages en Ile-de-France. « On a le plaisir d’être à seulement 50 kilomètres de la Tour Eiffel et on oublie que l’on est en région parisienne », sourit Claire. « C’est une très bonne surprise », sourit Louison, 24 ans, venue du Beaujolais. « Je ne pensais pas que c’était aussi beau », ajoute Pauline, 22 ans, originaire des Yvelines. Pour Lydie, Australienne de 18 ans, « l’Ile-de-France, c’était Paris, mais on voit qu’il y a beaucoup de forêts et de villages ». Ce parcours s’adresse aux cavaliers confirmés et peut être encadré par des ATE, des maîtres-randonneurs ou encore des guides équestres qui auront, grâce à ce tour de reconnaissance, un itinéraire clé en main, sécurisé, récent et précis de 700 kilomètres d’ici l’automne.

