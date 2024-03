Essonne : un couple de Moigny-sur-Ecole écrit des livres à deux

Dans l’univers souvent solitaire de l’écriture, il est rare de trouver un partenaire avec qui bien s’entendre pour façonner une histoire. Pour Isabelle et Pascal Pavageau, écrire ensemble fut une évidence. Le couple a publié trois romans en moins d’un an.

De leur amour, sont nés trois livres et ce n’est pas fini ! Isabelle et Pascal Pavageau sont en couple depuis deux ans. Mariés depuis le 28 octobre dernier et vivant sous le même toit à Moigny-sur-Ecole, ils se sont rejoints dans une passion commune, l’écriture. Les amoureux ont écrit ensemble trois livres au cours de l’année 2023. Trois autres romans sont en cours d’élaboration.

Chaque livre est le fruit d’un dialogue entre les deux âmes-sœurs où leurs idées s’entrelacent. « On se met d’accord sur l’histoire, les grandes étapes et la fin, on va écrire quelques pages, puis les relire ensemble et au fur et à mesure que l’on ajuste, on mêle nos deux écritures », précise Pascal Pavageau, ingénieur de l’Etat de 55 ans. « Nos plumes s’entendent bien, ajoute Isabelle Pavageau, responsable juridique et conformité de 54 ans. On a l’avantage de pouvoir avancer dans l’histoire avec deux mains et un cerveau en plus ! »

Un premier livre seul, les trois suivants à deux

Travaillant tous les deux sur Paris, ils partagent leurs idées dans le train entre Fontainebleau et la capitale. « Des fois, on va avancer sur un thriller, on se dit : « tiens pourquoi pas tuer celui-ci ou celle-la », les gens assis à nos côtés doivent nous trouver louches », s’amuse le couple. Aux éditions Les Trois colonnes, les deux esprits créatifs ont publié « Crash Trash », un roman d’aventure, publié en mai 2023, avec un avion disparu aux abords de l’Everest, « Le passé nous le dira », un voyage dans le temps entre les années 1850 et 2022 avec un soupçon de fantastique, édité quant à lui l’été dernier, et « Contre toute atlante », sorti au début du mois de mars.

Deux personnalités fusionnent au fil des pages

Aucun de leurs ouvrages ne se suit, mais quatre points communs ressortent des livres écrit par le couple comme les prénoms des personnages, mais chacun d’entre eux a son propre caractère et son métier. Une partie de l’histoire se déroule dans le village de Moigny-sur-Ecole ou dans une commune aux alentours. Le lecteur retrouve aussi des pointes d’humour avec des jeux de mots ainsi que les trois chats du couple. Bohemian, Rhaspody et Rainbow ont droit à leur moment de gloire. Les trois « boules à ronron » sont d’ailleurs citées dans la partie remerciements à la fin des ouvrages : « Merci de nous avoir autorisés à écrire ce livre sur un coin de table de chez vous et à nous permettre d’y vivre avec vous ». Car, oui, les deux auteurs aiment leurs animaux et ont compris que les chats sont les rois de la maison !

Rencontre avec le couple à Milly-la-Forêt

Le couple sera en séance de dédicaces le vendredi 29 mars à partir de 18h au bar Moun Karaïbes, à deux pas de la mairie de Milly-la-Forêt. Le duo présentera quatre livres « The Noodles », écrit par Pascal Pavageau, « Crash Trash », « Le passé nous le dira » et « Contre toute atlante », écrit à quatre mains et deux cerveaux.

• « The Noodles« , 200 pages, 18,50 €,

« Crash Trash », 156 pages, 16,50 €,

« Le passé nous le dira », 244 pages, 20,50 €,

« Contre toute atlante », 278 pages, 22€.