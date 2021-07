Jeux Olympiques [Judo] : Kilian Le Blouch éliminé en huitièmes

Kilian Le Blouch (FLAM 91) s’est incliné en huitièmes de finale des -66kg face au double champion du monde Japonais Hifumi Abe, ce dimanche matin.

Après avoir terminé 9e à Rio (Brésil) en 2016, Kilian Le Blouch (-66kg, FLAM 91) s’arrête dès les huitièmes de finale des -66kg à Tokyo (Japon). Facilement vainqueur du Nigérien Ismael Alhassane au 1er tour, le judoka de la FLAM 91 a pris le dessus physiquement sur son adversaire pour l’emporter à neuf secondes du golden score. Lessivé, son adversaire a écopé d’une troisième pénalité, synonyme d’élimination.

En huitièmes de finale quelques minutes plus tard, Kilian Le Blouch s’est fait sortir par le grandissime favori nippon Hifumi Abe, champion du monde en 2017 et 2018. Si le Japonais a eu du mal à justifier son statut à cause de l’exceptionnel défense du judoka essonnien, Kilian Le Blouch s’est malheureusement fait surprendre après 40 secondes dans le golden score sur un ippon fulgurant de Hifumi Abe.