Jeux Olympiques [Triathlon] : Grosse déception pour Vincent Luis

🥇 Le Norvégien Kristian Blummenfelt, impressionnant dans le dernier tour et au bout de l'effort, devient champion olympique de triathlon.

Vincent Luis, premier Français, se classe treizième





Arrivé en tête de l’épreuve de natation (17’39), mais avec un écart très faible, Vincent Luis n’avait en effet pas fait suffisamment d’écart et les favoris se sont tous regroupés lors des 40 kilomètres de cyclisme. Tout s’est donc joué lors des 10 derniers kilomètres, parcourus en course à pied, au cours desquels le triathlète essonnien a explosé dès les premiers hectomètres. Pas dans le coup, Vincent Luis terminera finalement à plus d’une minute du vainqueur norvégien Kristian Blummenfelt.

L’occasion de se racheter sur le relais mixte samedi

Treizième de la compétition, ces Jeux Olympiques représentent donc une immense déception pour l’athlète génovéfain. Après un sans faute en 2020 (4 succès en autant de courses disputées), le tricolore s’était focalisé cette année sur le grand rendez-vous olympique -reporté d’un an pour cause de crise sanitaire-, en ne prenant part qu’à une seule épreuve du World Triathlonr Series (l’équivalent du championnat du monde de triathlon), à Yokohama en mai dernier (6e). Après une onzième place à Londres en 2012 et une septième place à Rio en 2016, c’est donc une nouvelle contre performance pour Vincent Luis, qui aura toutefois l’occasion de se reprendre dès samedi prochain (00h30), à l’occasion du relais mixte.

Jérémy Andrieux