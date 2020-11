Judo [Euro U23] : Premier titre international pour Laura Fuseau

La pensionnaire de la FLAM 91 a décroché son premier titre international en devenant championne d’Europe espoir des plus de 78 kg hier après-midi à Porec (République Tchèque).

Quatre jours après le titre de Francis Damier (-90 kg) aux championnats d’Europe juniors, la Force Longjumeau Alliance Massy 91 a vu un autre de ses jeunes judokas briller à Porec (République Tchèque), cette fois chez les moins de 23 ans (espoirs). Laura Fuseau a décroché l’or chez les plus de 78 kg aux dépens de la Turque Kubranur Esir qui l’avait battue lors de leurs deux dernières confrontations. « A part sur deux séquences où elle m’a fait un peu peur, Laura a respecté les consignes et s’est montrée solide pour aller s’imposer au golden score, se félicite Kilian Le Blouch, le directeur sportif de la FLAM. Déçue de ne pas être sélectionnée pour les championnats d’Europe juniors, elle s’est remobilisée pour aller chercher son premier titre dans un grand championnat international. »

Une belle récompense pour la native de Pechbonnieu (Haute-Garonne), âgée de 20 ans, qui avait terminé troisième des championnats du monde juniors 2018 mais qui n’avait pu confirmer l’an passé en raison d’une opération du poignet. « Mais à chaque fois qu’elle a été appelée pour disputer un grand championnat, Laura a toujours répondu présente en se classant au moins dans le top 5 (ndlr : 5e aux Europe juniors en 2018, 5e aux Europe cadettes en 2017) », précise Sébastien Nolesini, son président, fier de compter deux nouveaux champions d’Europe dans son club. « Jamais deux sans trois ? », lance le dirigeant essonnien, qui attend désormais un titre aux championnats d’Europe seniors (du 19 au 21 novembre à Prague) où quatre de ses athlètes sont engagés : Shirine Boukli en -48 kg, Walide Khyar en -60 kg, Kilian Le Blouch en -66 kg et Alexandre Iddir en -100 kg.

Aymeric Fourel