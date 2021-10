Judo : Le Championnat du monde militaire à Brétigny ce week-end

Les épreuves du 40e championnat du monde militaire de judo se dérouleront du 30 octobre au 2 novembre 2021 au Dojo régional de Brétigny-sur-Orge. Deux judokas de la FLAM 91 avec Reda Sedouki et Shirine Boukli seront présents.

Organisé par le Centre national des sports de la Défense (CNDS) et le comité départemental de judo de l’Essonne, ce championnat du monde rassemblera plus de 300 athlètes de 22 nations différentes. L’ensemble des compétitions et des animations se déroulera au dojo régional de Brétigny-sur-Orge. Ce grand rendez-vous se terminera par une cérémonie de clôture dans la salle des fêtes de la Maison Neuve, mercredi 3 novembre à 10h30.

Côté compétition, les épreuves débuteront samedi à 9h pour les phases éliminatoires et repêchages concernant les catégories -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg chez les femmes et -60 kg, -66 kg, -73 kg chez les hommes. Les finales auront lieu à partir de 16h. Le lendemain à 9h, les phases éliminatoires et repêchages débuteront pour les -70 kg, -78 kg, +78 kg chez les femmes et les -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg pour les hommes. Le mardi 2 novembre sera réservé pour les épreuves par équipe hommes et femmes. Début à 9h30 avec des finales à partir de 16h.