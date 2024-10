Judo : Le FLAM double la mise en Judo Pro League

Le FLAM 91 a remporté le derby essonnien conte le JC Chilly-Mazarin/Morangis mercredi soir à Massy lors de la 2e journée de la Judo Pro League. Un deuxième succès qui met les partenaires de Francis Damier en bonne place pour la qualification pour les quarts de finale.

Respectivement 3e et 1er du classement de la Judo Pro League après leurs victoires contre le Dojo Béglais (8-2) et Montpellier (7-3) lors de la 1re journée, le FLAM 91 et le JC Chilly-Mazarin/Morangis, toujours privés de leurs médaillés olympiques, Shirine Boukli et Joan-Benjamin Gaba, se sont affrontés mercredi soir pour un derby à la saveur particulière. Les deux clubs essonniens étaient en effet unis sous la bannière de Paris Saclay lors de la première édition de la Judo Pro League, en 2022, qu’ils avaient d’ailleurs remportée ensemble.

Délocalisée à Massy après les inondations qui ont frappé la ville de Longjumeau la semaine passée, la rencontre a tenu toutes ses promesses. La Fédération française de judo avait d’ailleurs déployé de gros moyens pour ce « big match » avec la diffusion en direct sur la chaîne de télévision Sport en France et la présence de deux chauffeurs de salle pour mettre l’ambiance. Mission accomplie. Le gymnase Albert-Camus, l’antre habituelle des basketteurs de l’ES Massy, a vibré pendant une heure et demie jusqu’à la victoire finale du FLAM (7-3). Les « Flamistes » » » ont mené rapidement 4-0 après les succès d’Astride Gneto (-52 kg), Mohamed-Lamine Deghnouche (-66 kg), Chloé Devictor (-57 kg) et Robin Garbe (-73 kg) avant que Jeanne Gastrin n’offre un premier point au JC Chilly-Mazarin/Morangis juste avant la coupure d’un quart d’heure. Peter Jean (-81 kg), élu meilleur combattant de la soirée, a réduit la marque à 4-2 mais Ilona Depri (-70 kg), la recrue du FLAM arrivée de Sainte-Geneviève Sports, a remis son équipe dans le sens de la marche (5-2). Le JCCMM était toujours dans la course après la victoire d’Abderahmane Diao (-90 kg) contre Ibrahim Keita (5-3). Mais la junior Ivana Trecy Kamga Ngangoum (+70 kg) a piégé Stessie Bastareaud pour inscrire le point décisif, offrant une deuxième victoire au FLAM avant même le dernier combat remporté par Francis Damier (+90 kg).

Costume gris clair, cravate bleu, Kilian Le Blouch, le directeur technique du FLAM, a donné de la voix sur sa chaise pour encourager et conseiller ses judokas. « On essaie d’utiliser la Judo Pro League comme un outil pour faire progresser nos athlètes », lance le technicien essonnien, satisfait des performances de ses judokas, même si ces derniers n’ont pas décroché de bonus (5 ippons minimum). « A deux semaines des France, ce match était une bonne préparation. »

Du côté de Chilly/Morangis, on relativisait la défaite : « On savait que ce serait dur, notamment dès le début de la rencontre car le FLAM a aligné ses points forts (Gneto, Devictor) mais la victoire de Jeanne (Gastrin) avant la pause nous a relancé, commente Jérémie Martin, co-entraîneur du JCCMM. Le tournant de la rencontre intervient sur le sixième combat. Si Lara (Hieu-Filet) ne perd pas, tout est encore jouable. On peut espérer décrocher le nul. Il n’a pas manqué grand-chose. » Le technicien essonnien s’était volontairement privé de Richard Vergnes et Spiros Eleftheriadis, légèrement blessés. « On ne voulait prendre aucun risque à deux semaines des championnats de France 1re division (ndlr : les 2 et 3 novembre à Chalon-sur-Saône). »

Respectivement 3e et 5e après deux journées, le FLAM 91 et le JC Chilly-Mazarin/Morangis sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale comme Sainte-Geneviève Sports, deuxième du classement (derrière Nice) après sa victoire bonifiée contre Juniville Marnaval Grand Est (6-3, 5 ippons) la veille au gymnase Copernic. Les trois clubs essonniens pourraient assurer leur qualification dès la prochaine journée les 12 et 13 novembre.

Aymeric Fourel

Résultats des combats

-52 kg : Astride Gneto (FLAM) bat Aya Louchene (JCCMM) : immobilisation. -66 kg : Mohamed-Lamine Deghnouche (FLAM) bat Quentin Duquenne (JCCMM). -57 kg : Chloé Devictor (FLAM) bat Clémentine Lenoir (JCCMM) : ippon (clé de bras). -73 kg : Robin Garbe (FLAM) bat Valentin Morel (JCCMM). -63 kg : Jeanne Gastrin (JCCMM) bat Noa Paul (FLAM) : ippon. -81 kg : Peter Jean (JCCMM) bat Iliace Marouf (FLAM). -70 kg : Ilona Depri (FLAM) bat Lara-Christelle Hieu-Filet (JCCMM) : ippon. -90 kg : Abderahmane Diao (JCCMM) bat Ibrahim Keita (FLAM). +70 kg : Yvana Trecy Kamga Ngangoum (FLAM) bat Stessie Bastareaud (JCCMM) : ippon. +90 kg : Francis Damier (FLAM) bat Roméo Lévêque (JCCMM).