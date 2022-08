Judo : Pas de doublé pour Chloé Devictor aux championnats du monde juniors

La judoka du FLAM 91 est passée tout près d’un deuxième sacre mondial en juniors dans la nuit de mercredi à jeudi à Guayaquil (Equateur).

Championne du monde junior en titre, Chloé Devictor n’a pas réussi à conserver sa couronne la semaine passée à Guayaquil (Equateur). La sociétaire du FLAM 91 s’est inclinée en finale des moins de 52 kg contre l’Italienne Giulia Carna. Celle-là même qu’elle avait battue il y a un an à Olbia (Italie). La Transalpine, finaliste du Grand slam de Budapest (Hongrie) début juillet, a donc pris sa revanche après que Chloé Devictor a écopé d’un troisième shido (pénalité) lors du golden score. « Il n’y a pas de scandale. Surmotivée, l’Italienne a montré beaucoup plus d’engament et a mieux fini le combat », estime Arnaud Berthier, le directeur général du FLAM. « Malgré la défaite, il faut rester positif car Chloé a réalisé une journée incroyable. Disputer deux finales mondiales en deux ans, ce n’est pas donné à tout le monde, estime Simon Soubiran, le président du FLAM. Il lui reste les championnats d’Europe (15-18 septembre à Prague) pour bien terminer ses années juniors. »

Troisième des récents Jeux Méditerranéens, Chloé Devictor a déjà un pied chez les seniors. Même si elle n’a pas encore réussi à franchir le cap du World Judo Tour avec une 5e place à Paris (Grand Slam), « son chemin est tout tracé, dixit son président. Certes, il y a du monde chez les -52 kg (Buchard, Gneto) mais elle peut bousculer la hiérarchie d’ici 2024. En judo, ça va vite. On l’a vu avec Shirine (Boukli), vice-championne du monde junior (-48 kg) en 2019 avant de faire les Jeux olympiques de Tokyo deux ans plus tard. » Souhaitons lui la même trajectoire.

Aymeric Fourel