Judo : Sainte-Geneviève réussit son entrée en Judo Pro League

Sainte-Geneviève Sports a dominé la franchise Normandie Judo (6-3) mardi soir lors de la première journée de la Judo Pro League. Pour sa troisième édition, cette compétition par équipe mixte réunit 14 formations françaises, dont trois essonniennes.

« On gagne mais cela aurait pu mal tourner. » Laurent Bosch, le co-entraîneur de Sainte-Geneviève Sports Judo, affichait un sentiment mitigé à l’issue de la victoire (6-3) de son équipe contre Normandie Judo mardi soir au gymnase Copernic en ouverture de la Judo Pro League. « Sur le papier, notre adversaire était bien inférieur. Du coup, on a attaqué cette première rencontre la fleur au fusil, regrette le technicien génovéfain. C’est un avertissement sans frais. »

Après cinq combats, Sainte-Geneviève et Normandie Judo étaient dos à dos (2v chacun et 1 nul). C’est sur la deuxième partie de la rencontre que les partenaires de Quentin Joubert (-81 kg) — qui n’a pas combattu faute d’adversaire — ont fait la différence, même si les Normands ont recollé à 4-3 avant les deux derniers combats. Mais Lucie Dupin (+70 kg), titulaire en l’absence de Léa Fontaine (blessée), et Cédric Olivar (+90 kg), élu meilleur combattant de la soirée, ont fait le job pour offrir une première victoire à Sainte-Geneviève, qui reste invaincu à domicile depuis son arrivée en Judo Pro League l’an passé. Un succès obtenu sous les yeux de Sébastien Nolesini, directeur général de la Fédération française de judo, et ancien judoka du SGS, et Bastien Puget, DTN adjoint en charge du haut niveau et de la performance, venus remettre des trophées à des membres du club ayant disputé les Jeux olympiques (Dominique Berna, David Larose) et paralympiques (Armindo Rodriguès).

Sainte-Geneviève recevra Juniville Marnaval Grand Est, battu 6-4 par le Judo des Hauts de France mardi 15 octobre (19h) au gymnase Copernic pour sa deuxième rencontre de poule.. « Si on veut aller en finale comme l’an dernier, il va falloir se bouger les fesses, prévient Laurent Bosch. J’ai insisté sur les notions d’équipe, ce qui fait notre force en temps normal dans ce genre de compétition. »

A noter que les deux autres club essonniens engagés en Judo Pro League ont également bien débuté. Le FLAM 91 a dominé le Dojo Béglais (8-2) mardi dernier à Massy. Le lendemain à Montpellier, le JC Chilly-Mazarin/Morangis s’est imposé 7-3 contre Montpellier Judo Olympic. Les deux clubs se retrouveront mardi à Longjumeau lors de la 2e journée.

Aymeric Fourel

• Les résultats des dix combats de Sainte-Geneviève

Féminines. -52 kg : Cloé Riboulon (SGS) – Marion Urdiales (Normandie) : match nul. -57 kg : Lisa Marchese (Normandie) bat Lucinda Granata : ippon. -63 kg : Maryline Louis-Sidney (SGS) bat Oriane Champion (Normandie). – 70 kg : Kaïla Issoufi (SGS) bat Lena Ngodi (Normandie) : ippon. +70 kg : Lucie Dupin (SGS) bat Océane Guédé (Normandie) : ippon.

Masculins. -66 kg : Vincent Sorgiati (SGS) bat Gabin Supervielle (Normandie). -73 kg : Louis Lecoq (Normandie) bat Marven Bamana-Kibiti (SGS) : ippon. -81 kg : Quentin Joubert (SGS) : forfait. -90 kg : Yohann Zouhri (Normandie) bat Charly Landau (SGS) : ippon. +90 kg : Cédric Olivar (SGS) bat Khuslen Munkhuu (Normandie) : ippon.